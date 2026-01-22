Χρήστος Μπαλασόπουλος

Κάθε Ιανουάριο βάζουμε στόχους και συχνά τους παρατάμε γιατί είναι υπερβολικά μεγάλοι. Το μυστικό είναι άλλο: λίγοι, απλοί, μετρήσιμοι στόχοι που χωράνε στην καθημερινότητά σου. Παρακάτω θα βρεις 10 εύκολους στόχους για σενα και τον τετράποδο φίλο σου. Διάλεξε 3- 5 για αρχή. Όταν σταθεροποιηθούν, πρόσθεσε και άλλους.

1) 10 λεπτά εκπαίδευση κάθε μέρα

Χώρισέ τα σε 2-3 μικρά κομμάτια (πρωί,απόγευμα,βράδυ). Δούλεψε τα βασικά: όνομα, βλέμμα, έλα, κάτσε, περίμενε, σταματάς πριν βαρεθεί.

2) Μία μεγάλη βόλτα στη φύση κάθε εβδομάδα

Στόχος: 1-2 ώρες σε βουνό, άλσος ή παραθαλάσσια διαδρομή (ανάλογα με ηλικία-υγεία). Περπατάτε με ρυθμό, κάνετε στάσεις για να μυρίζει, έχετε νερό και ένα μακρύ λουρί για να εχει επιλογές και να μην χάνει τον έλεγχο.

3) Καθημερινές στάσεις για όσφρηση

Η όσφρηση ηρεμεί. Κρύψε 5-10 μικρά κομμάτια τροφής στο σπίτι ή στον κήπο και άφησέ τον να τα βρει. 5-10 λεπτά αρκούν για να πέσει η ένταση. Επίσης άφηνε τον σκύλο σου να μυρίζει στα σημεία που θέλει, με αυτό τον τρόπο παίρνει πληροφορίες και ηρεμεί.

4) Δύο απλές δεξιότητες τον μήνα

Διάλεξε δύο δεξιότητες κάθε μήνα, π.χ. ήρεμη έξοδο απο την πόρτα, δούλεψε το να αφήνει πράγματα η το μπαλακι του, δούλεψε το ”έλα”.

5) Εβδομαδιαία φροντίδα

Μία φορά την εβδομάδα 10-15 λεπτά: βούρτσισμα, έλεγχος αυτιών, ματιών, νυχιών, δοντάκια. Στόχος είναι να συνηθίσει το άγγιγμα και τους ήχους χωρίς άγχος. Σκοπός δεν είναι η τέλεια περιποίηση, αλλά να συνηθίσει το άγγιγμα χωρίς άγχος.

6) Παιχνίδι μαζί κάθε μέρα

Βρες τι του αρέσει (tug, μπάλα) και παίξτε 10-15 λεπτά με κανόνες: ξεκίνημα-σταμάτημα, συχνές νίκες για το σκύλο για να μην βαρεθεί. Το παιχνίδι δεν είναι πολυτέλεια είναι γέφυρα επικοινωνίας.

7) Ξεκάθαροι κανόνες στο σπίτι

Διάλεξε 2-3 βασικούς κανόνες (π.χ. όχι στον πάγκο, ναι στο χαλάκι-κρεβατάκι όταν τρώμε). Προσπαθούμε όλοι στο σπίτι να ακολουθούμε κοινή γραμμή.

8) Μικρός έλεγχος υγείας κάθε μήνα

Σημείωσε βάρος, όρεξη, ύπνο, ενέργεια. Θυμήσου αποπαρασίτωση,θεραπείες στην ώρα τους. Ό,τι σε προβληματίζει, ρώτησε τον κτηνίατρο. Η πρόληψη είναι πάντα πιο εύκολη.

9) Ήρεμη γνωριμία με τον κόσμο κάθε εβδομάδα

Μικρές, ελεγχόμενες εμπειρίες: νέα διαδρομή, ήσυχο καφέ, επίσκεψη σε φιλικό σπίτι. Νέα μέρη. Στόχος: να δει-ακούσει-μυρίσει και να φύγει ήρεμος.

10) ”Συμφωνία” προσοχής στις βόλτες

Στην αρχή κάθε βόλτας 2 λεπτά πλήρης παρουσία: κινητό στην τσέπη, λες το όνομά του, περιμένεις βλέμμα, ”ναι-μπράβο” και μια μικρή ανταμοιβή. Κλείσε τη βόλτα με μισό λεπτό ήσυχου περπατήματος δίπλα-δίπλα πριν μπείτε σπίτι.

Πώς θα μείνεις συνεπής

· Κρέμασε έναν απλό πίνακα στο ψυγείο και τσέκαρε τι έκανες. Ό,τι βλέπεις, το θυμάσαι.

· Κάν’ το μικρό. Δεν προλαβαίνεις 10 λεπτά; Κάνε 3. Κάθε μέρα λίγο είναι καλύτερο από μια φορά πολύ.

· Διάλεξε εύκολο περιβάλλον. Αν δυσκολεύεστε, πήγαινε σε πιο ήσυχο σημείο ή πάρε λίγη απόσταση από ό,τι τον αποσπά.

· Χρησιμοποίησε σωστές ανταμοιβές. Έξω δώσε κάτι πιο μεγαλύτερης αξίας απο αυτο που τρώει κάθε μέρα. Ό,τι είναι πιο δύσκολο, χρειάζεται καλύτερη ανταμοιβή.

· Μίλα λιτά. Μία λέξη, μία φορά. Αν δεν το κάνει, απλούστευσε το ζητούμενο και ξαναπροσπάθησε.

Αν κρατήσεις 3-5 από τους παραπάνω στόχους για έναν μήνα, θα δεις αλλαγές: πιο ήρεμος σκύλος, καλύτερη προσοχή, πιο όμορφες βόλτες. Κι εσύ θα νιώθεις ότι έχεις έλεγχο χωρίς να πιέζεσαι. Κράτα το απλό, απόλαυσε τη διαδικασία και συνέχισε. Η νέα χρονιά μπορεί να γίνει η πιο καλή σας με μικρά βήματα κάθε μέρα.

Καλή χρονιά σε όλους σας!!