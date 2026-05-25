Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι σκύλοι διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση που τους επιτρέπει να εντοπίζουν χημικές και ορμονικές αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα.

Λόγω αυτής της ικανότητας, τα κατοικίδια συχνά αντιλαμβάνονται την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας πριν ακόμη εμφανιστούν τα πρώτα εμφανή συμπτώματα.

Οι αλλαγές στη διάθεση και τη ρουτίνα της εγκύου ενδέχεται να προκαλέσουν στους σκύλους πιο προστατευτική ή τρυφερή συμπεριφορά.

Παρά τις πολυάριθμες σχετικές αναφορές ιδιοκτητών, δεν υφίσταται επιστημονική απόδειξη ότι οι σκύλοι κατανοούν συνειδητά την κατάσταση της εγκυμοσύνης.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη μεταβολή στη συμπεριφορά των ζώων στην αυξημένη ευαισθησία τους στις αλλαγές του περιβάλλοντος και του ιδιοκτήτη τους.

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Οι σκύλοι έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση και μπορούν να αντιληφθούν πολύ μικρές αλλαγές στο σώμα, τη διάθεση και τη συμπεριφορά μας. Γι’ αυτό και πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιδίων παρατηρούν ότι ο σκύλος τους αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά ακόμη και πριν μάθουν ότι περιμένουν παιδί.

Μάλιστα, σύμφωνα με άρθρο του American Kennel Club, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι σκύλοι μπορούν να αντιλαμβάνονται αλλαγές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη χάρη στην εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρησή τους. Η Δρ. Αν Χόενχαους αναφέρει ότι οι σκύλοι διαθέτουν έως και 60 φορές περισσότερους υποδοχείς όσφρησης από τους ανθρώπους, ενώ μεγάλο μέρος του εγκεφάλου τους είναι αφιερωμένο στην ανάλυση οσμών.

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Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται πως οι σκύλοι είναι σε θέση να εντοπίζουν χημικές αλλαγές που σχετίζονται όχι μόνο με την εγκυμοσύνη αλλά και με ασθένειες, επίπεδα ινσουλίνης ή ακόμη και μεταβολές στον εμμηνορροϊκό κύκλο. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί ειδικοί θεωρούν πιθανό να «μυρίζουν» τις αλλαγές στις ορμόνες της εγκυμοσύνης πριν ακόμη εμφανιστούν εμφανή συμπτώματα.

Πώς αντιδρούν οι σκύλοι στις αλλαγές της εγκυμοσύνης

Όπως αναφέρεται και σε άρθρο του paradepets.com αρκετοί σκύλοι γίνονται πιο κολλητικοί και τρυφεροί, ακολουθώντας συνεχώς τον ιδιοκτήτη τους ή ζητώντας περισσότερη επαφή, κάτι που σχετίζεται τόσο με τις ορμονικές αλλαγές όσο και με τη μεταβολή στη διάθεση και την καθημερινή ενέργεια της εγκύου.

Άλλοι σκύλοι αντιδρούν πιο έντονα οσφρητικά, μυρίζοντας συχνότερα την κοιλιά, τα ρούχα ή το σώμα, καθώς οι ορμονικές αλλαγές της εγκυμοσύνης γίνονται αντιληπτές μέσω της ιδιαίτερα ανεπτυγμένης όσφρησής τους, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον ακόμη και για τις κινήσεις του μωρού.

Όπως αναφέρει και το Healthline, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι οι σκύλοι «γνωρίζουν» συνειδητά πως μια γυναίκα είναι έγκυος.

Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζουν πιο προστατευτική συμπεριφορά, γαβγίζοντας σε αγνώστους ή τοποθετώντας τον εαυτό τους ανάμεσα στην έγκυο και σε τρίτους, χωρίς όμως αυτό να συμβαίνει σε όλα τα ζώα, καθώς ο χαρακτήρας παίζει καθοριστικό ρόλο.

Όπως αναφέρει και το Healthline, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι οι σκύλοι «γνωρίζουν» συνειδητά πως μια γυναίκα είναι έγκυος. Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, οι ειδικοί συμφωνούν ότι μπορούν να αντιληφθούν αλλαγές στη μυρωδιά, τη συμπεριφορά, τη ρουτίνα αλλά ακόμη και στους ήχους γύρω τους.

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Οι ιστορίες ιδιοκτητών που έγιναν viral

Σε διαδκτυακές κοινότητες εγκύων στο Reddit, πολλές γυναίκες περιγράφουν ότι ο σκύλος τους άρχισε να συμπεριφέρεται διαφορετικά πριν ακόμη μάθουν οι ίδιες ότι είναι έγκυες.

Σε συζήτηση στο Reddit /pregnant, χρήστης ανέφερε ότι ο σκύλος της έγινε «σαν βδέλλα», ακολουθώντας τη παντού καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αντίστοιχα, άλλη ανάρτηση στο Reddit /dogs περιγράφει σκύλο που έγινε υπερπροστατευτικός απέναντι σε έγκυο γυναίκα, στεκόταν συνεχώς μπροστά της στις βόλτες και αντιδρούσε έντονα σε κάθε θόρυβο ή κίνηση γύρω

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Αν και πρόκειται για προσωπικές εμπειρίες και όχι για επιστημονικά δεδομένα, οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιες ιστορίες εμφανίζονται συχνά και πιθανότατα σχετίζονται με τη μεγάλη ευαισθησία των σκύλων στις αλλαγές του ανθρώπινου σώματος και της συμπεριφοράς.

Με πληροφορίες από American Kennel Club,paradepets.com, Healthline,Reddit /pregnant, Reddit /dogs

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