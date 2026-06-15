Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έντονη σωματική δραστηριότητα αμέσως μετά το γεύμα μπορεί να προκαλέσει στους σκύλους γαστρική διάταση και συστροφή στομάχου, μια επείγουσα και δυνητικά μοιραία κτηνιατρική κατάσταση.

Οι ειδικοί προτείνουν την πραγματοποίηση της βόλτας πριν από το κυρίως γεύμα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης αυτών των σοβαρών επιπλοκών.

Ο κίνδυνος για τέτοια περιστατικά είναι σημαντικά αυξημένος στις μεγαλόσωμες φυλές με βαθύ θώρακα, αν και η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιονδήποτε σκύλο.

Σε περίπτωση έντονης δραστηριότητας, συνιστάται να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον μίας έως δύο ωρών μετά το φαγητό, ενώ για σκύλους με ναυτία προτείνεται η χορήγηση ενός μικρού σνακ πριν από τη βόλτα.

Συμπτώματα όπως η πρησμένη κοιλιά, η προσπάθεια για εμετό και η έντονη νευρικότητα απαιτούν άμεση κτηνιατρική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φουσκώματος.

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Το καθημερινό πρόγραμμα ενός σκύλου συνήθως περιλαμβάνει δύο αγαπημένες δραστηριότητες: το φαγητό και τη βόλτα.

Ωστόσο, η σειρά με την οποία συμβαίνουν αυτά τα δύο ίσως είναι πιο σημαντική απ’ όσο πιστεύουμε. Πολλοί από εμάς θεωρούμε αυτονόητο ότι ο σκύλος μας μπορεί να βγει βόλτα αμέσως μετά το γεύμα του, όμως οι κτηνίατροι προειδοποιούν ότι αυτό δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά για συγκεκριμένες ράτσες, η έντονη δραστηριότητα μετά το φαγητό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μιας σοβαρής και δυνητικά απειλητικής για τη ζωή κατάστασης. Τι προτείνουν λοιπόν οι ειδικοί και ποια είναι η ιδανική σειρά ανάμεσα στο φαγητό και τη βόλτα;

Όπως αναφέρει το Good Housekeeping, η ασφαλέστερη πρακτική είναι συνήθως να βγάζουμε τον σκύλο βόλτα πρώτα και να του δίνουμε το κυρίως γεύμα του όταν επιστρέψουμε στο σπίτι.

Γιατί η άσκηση μετά το φαγητό μπορεί να είναι επικίνδυνη

Ο βασικός λόγος έχει να κάνει με μια σοβαρή κατάσταση που είναι γνωστή ως γαστρική διάταση και συστροφή του στομάχου (Gastric Dilatation-Volvulus ή GDV), γνωστή και ως «φούσκωμα». Πρόκειται για μια επείγουσα κτηνιατρική κατάσταση κατά την οποία το στομάχι γεμίζει με αέρα, υγρά ή τροφή και σε ορισμένες περιπτώσεις στρέφεται γύρω από τον εαυτό του, διακόπτοντας την αιμάτωση ζωτικών οργάνων.

Σύμφωνα με το Cornell University College of Veterinary Medicine, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Αντίστοιχα, το PetMD επισημαίνει ότι το GDV θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις στους σκύλους, καθώς χωρίς θεραπεία μπορεί να αποβεί μοιραίο μέσα σε λίγες ώρες.

Ποιοι σκύλοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κίνδυνος είναι σημαντικά αυξημένος σε μεγαλόσωμες και σε μεγαλόσωμες φυλές σκύλων με βαθύ και ευρύ θώρακα, όπως οι Γερμανικοί Μολοσσοί (Great Danes), τα Γκρέιχαουντ, οι Ιρλανδικοί Λυκοθήρες και γενικότερα οι σκύλοι μεγάλου μεγέθους.

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Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι μικρόσωμες φυλές είναι πλήρως προστατευμένες. Σύμφωνα με το PetMD, περιστατικά φουσκώματος μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε φυλή, αν και η πιθανότητα είναι μικρότερη.

Μετά το γεύμα απαγορεύεται η βόλτα;

Όχι απαραίτητα.

Οι κτηνίατροι εξηγούν ότι ένας ήρεμος περίπατος με λουρί, χωρίς τρέξιμο, έντονο παιχνίδι ή υπερβολική δραστηριότητα, συνήθως δεν δημιουργεί πρόβλημα στους περισσότερους υγιείς μικρόσωμους και μεσαίου μεγέθους σκύλους.

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Αυτό που πρέπει να αποφεύγουμε είναι η έντονη άσκηση, το κυνηγητό, τα άλματα και τα παιχνίδια υψηλής έντασης αμέσως μετά από ένα μεγάλο γεύμα. Σύμφωνα με κτηνιατρικές οδηγίες του enviroliteracy.org είναι προτιμότερο να μεσολαβεί τουλάχιστον μία έως δύο ώρες μετά το φαγητό πριν από έντονη δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις ράτσες υψηλού κινδύνου.

Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναφέρει το Good Housekeeping είναι ότι δεν αντιδρούν όλοι οι σκύλοι με τον ίδιο τρόπο. Κάποια ζώα παρουσιάζουν ναυτία όταν βγαίνουν βόλτα με άδειο στομάχι, ενώ άλλα αρνούνται να απομακρυνθούν από το σπίτι αν δεν έχουν φάει πρώτα.

Σημάδια ότι ο σκύλος μας μπορεί να αισθάνεται δυσφορία λόγω πείνας ή ναυτίας είναι:

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υπερβολική σιελόρροια,

συχνό γλείψιμο των χειλιών,

συνεχείς καταποτικές κινήσεις,

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κατανάλωση χόρτου κατά τη διάρκεια της βόλτας.

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Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ειδικοί προτείνουν ένα μικρό σνακ πριν από τη βόλτα αντί για πλήρες γεύμα.

Ποια συμπτώματα πρέπει να μας ανησυχήσουν

Το φούσκωμα εξελίσσεται συχνά γρήγορα και απαιτεί άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.

Σύμφωνα με το PetMD, τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι:

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πρησμένη ή διογκωμένη κοιλιά,

προσπάθεια για εμετό χωρίς να βγαίνει περιεχόμενο,

έντονη ανησυχία ή νευρικότητα,

λαχάνιασμα,

υπερβολική σιελόρροια,

αδυναμία,

κατάρρευση.

Εάν παρατηρήσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα σημάδια, απαιτείται επείγουσα κτηνιατρική εξέταση :

Το συμπέρασμα

Για τους περισσότερους σκύλους, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να προηγείται η βόλτα και να ακολουθεί το κυρίως γεύμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας κανόνας που να ταιριάζει σε όλα τα ζώα. Η ηλικία, η φυλή, το μέγεθος, η κατάσταση υγείας και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σκύλου παίζουν σημαντικό ρόλο.

Αν έχουμε μεγαλόσωμο σκύλο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι αξίζει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη σωματική δραστηριότητα πριν και μετά το φαγητό, καθώς η γαστρική διάταση και συστροφή του στομάχου GDV παραμένει μία από τις σοβαρότερες επείγουσες καταστάσεις στην κτηνιατρική.

Με πληροφορίες από Good Housekeeping, Cornell University College of Veterinary Medicine, PetMD, enviroliteracy.org