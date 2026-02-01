Πολλές φορές συμβουλές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά ή πληροφορίες που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο συχνά δεν έχουν επιστημονική βάση. Οι κτηνίατροι τονίζουν ότι η σωστή ενημέρωση είναι καθοριστική, καθώς η επιμονή σε λανθασμένες αντιλήψεις μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας ή περιττό άγχος τόσο για εμάς όσο και για τα ζώα μας.

Μύθοι για τις γάτες

Οι γάτες πέφτουν πάντα όρθιες

Άρθρο του goodhousekeeping.com αναφέρει:

Άν και οι γάτες διαθέτουν εξαιρετικό αντανακλαστικό προσανατολισμό, δεν είναι άτρωτες. Πτώσεις από μεγάλο ύψος ή ολισθηρές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο εμετός είναι φυσιολογικός στις γάτες

Οι τριχόμπαλες μπορεί να είναι συχνές, όμως ο επαναλαμβανόμενος εμετός δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς μπορεί να κρύβει πιο σοβαρά προβλήματα.

Το γουργούρισμα σημαίνει πάντα ευτυχία

Blog του ovrs.com σημειώνει ότι το γουργούρισμα (purring) είναι ένα χαρακτηριστικό που πολλοί συνδέουν με την ευχαρίστηση των γατών. Οι ειδικοί όμως επισημαίνουν ότι οι γάτες μπορούν να γουργουρίζουν και όταν έχουν άγχος, πόνο ή στρες, όχι μόνο όταν είναι ευτυχισμένες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάζουμε και άλλα στοιχεία της συμπεριφοράς και της γλώσσας του σώματος για να καταλάβουμε τι πραγματικά αισθάνονται

Οι γάτες είναι τελείως ανεξάρτητες και δεν χρειάζονται φροντίδα

Τέλος σύμφωνα με το petworks.com, παρότι οι γάτες έχουν περισσότερη αυτονομία από πολλούς σκύλους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται στοργή, παιχνίδι, νοητική διέγερση και τακτική κτηνιατρική φροντίδα. Η παραμέληση αυτών των στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε ανία, άγχος και προβλήματα συμπεριφοράς.

Μύθοι για τους σκύλους

Το στόμα του σκύλου είναι πιο καθαρό από του ανθρώπου

Το goodhousekeeping.com αναφέρει επίσης ότι αυτός είναι ένας από τους πιο επίμονους μύθους. Στην πραγματικότητα, το στόμα του σκύλου φιλοξενεί πολλά βακτήρια και τα γλειψίματα σε πληγές μπορεί να προκαλέσουν μολύνσεις.

Η κακοσμία στόματος στους ηλικιωμένους σκύλους είναι φυσιολογική

Η κακή αναπνοή συχνά αποτελεί ένδειξη οδοντικής νόσου ή άλλων προβλημάτων υγείας και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη λόγω ηλικίας.

Η ουρά που κουνιέται δεν σημαίνει πάντα ευτυχία

Σύμφωνα με το pettalkdaily.com το να κουνούν την ουρά τα σκυλιά δεν είναι αποκλειστικό σημάδι χαράς. Μπορεί επίσης να δείχνει άγχος, νευρικότητα ή ακόμη και επιθετικότητα, ανάλογα με τον τρόπο και την ένταση με την οποία κινείται.

Οι σκύλοι που τρώνε γρασίδι έχουν κάποιο στομαχικό πρόβλημα

Επιπλέον το petmd.com αναφέρει πώς ένας ακόμη μύθος είναι ότι όταν ένας σκύλος τρώει γρασίδι, το κάνει επείδη πόναει το στομάχι του είτε για να κάνει εμετό. Στην πράξη, μόνο ένα μικρό μέρος των σκύλων εμετούν μετά από αυτή τη συμπεριφορά και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τρώνε γρασίδι γιατί απλώς τους αρέσει ή ως τρόπος να πάρουν φυτικές ίνες, όχι επειδή προσπαθούν συνειδητά να προκαλέσουν εμετό.

Μύθοι που αφορούν όλα τα κατοικίδια

Δεν πρέπει να περιμένουμε να αρρωστήσει το κατοικίδιο για να το πάμε στον κτηνίατρο

Το petsradar.com αναφέρει πώς ένας επαναλαμβανόμενος μύθος είναι ότι «το κατοικίδιο χρειάζεται να πάει στον κτηνίατρο μόνο αν αρρωστήσει». Στην πραγματικότητα, οι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι, ακόμα και όταν το κατοικίδιο φαίνεται «εντάξει», μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα πριν εκδηλωθούν συμπτώματα, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρών καταστάσεων στην πορεία.

Η υγεία του κατοικιδίου δεν κρίνεται μόνο από την όρεξη ή τη ζωντάνια

Δεν ισχύει ότι αν το κατοικίδιο τρώει και παίζει είναι απαραιτήτως υγιές. Πολλά προβλήματα, όπως νεφρική νόσος, καρδιακές παθήσεις ή οδοντικά προβλήματα, εξελίσσονται χωρίς εμφανή συμπτώματα μέχρι να είναι προχωρημένα. Το zigly.com σημειώνει πώς οι τακτικοί έλεγχοι και εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να εντοπίσουν τέτοια ζητήματα πριν γίνουν κρίσιμα.

Τα κατοικίδια χρειάζονται πρόληψη ακόμα και αν μένουν μονάχα μέσα στο σπίτι

Τέλος και σύμφωνα με το pettalkdaily.com, ακόμη κι αν ο σκύλος ή η γάτα μένει μόνο μέσα στο σπίτι, δεν σημαίνει ότι είναι πλήρως προστατευμένο από ασθένειες ή παράσιτα. Μικρόβια, παράσιτα και λοιμώξεις μπορούν να εισέλθουν στο σπίτι με πολλούς τρόπους, και η προληπτική φροντίδα όπως τακτικοί έλεγχοι και εμβολιασμοί παραμένει σημαντική.

Η φροντίδα των κατοικίδιων μας πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε μύθους. Η σωστή ενημέρωση, οι τακτικές εξετάσεις και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ποιότητα και τη διάρκεια ζωής τους.

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com ,ovrs.com , petworks.com, pettalkdaily.com, petmd.com, petsradar.com και zigly.com



