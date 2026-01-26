Ειδικά οι γάτες και οι σκύλοι δείχνουν ξεχωριστή αδυναμία στο πράσινο, είτε από περιέργεια, είτε από ένστικτο, είτε απλώς για παιχνίδι. Σε άρθρο του southernliving.com αναφέρεται στο πώς τα ζώα αναζητούν χόρτα για την πέψη ή την ανακούφιση του στομαχιού τους.

Όσο αθώα κι αν φαίνεται αυτή η συνήθεια, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στα φυτά μας όσο και στην υγεία των ίδιων των ζώων. Γι’ αυτό, πολλοί από εμάς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα αποτρέψουμε, χωρίς φωνές και τιμωρίες, αλλά με έξυπνες και ασφαλείς λύσεις.

Το ίδιο άρθρο του southernliving.com αναφέρει κάποιες συμβουλές και αποτελεσματικές μεθόδους για να συνυπάρχουν κατοικίδια και φυτά αρμονικά στον ίδιο χώρο

istock

Τοποθετούμε τα φυτά εκτός πρόσβασης

Για σκύλους, συχνά αρκεί να μετακινήσουμε τα φυτά σε ψηλά ράφια, περβάζια ή τραπέζια, μακριά από έπιπλα που μπορούν να σκαρφαλώσουν. Προσοχή σε τραπεζομάντηλα ή κρεμαστά διακοσμητικά που μπορεί να τραβήξουν.

Οι γάτες, όμως, μπορούν να πηδήξουν έως και 1,80 μ., επομένως προτιμάμε κρεμαστά φυτά, αποφεύγοντας μακριά κρεμαστά φύλλα που λειτουργούν σαν… πρόσκληση.



Δημιουργούμε φυσικά εμπόδια

Ορίζουμε έναν συγκεκριμένο χώρο για τα φυτά και χρησιμοποιούμε πορτάκι κατοικιδίων ή απλώς κλείνουμε την πόρτα. Τα μικρά φυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε γυάλες ή προστατευτικά πλαίσια με δίχτυ.

Για τις γάτες, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια «ζώνη αποτροπής» γύρω από τις γλάστρες με αλουμινόχαρτο, κολλητική ταινία ή ειδικά πλαστικά στρωματάκια, υλικά που δεν τους αρέσει να πατούν.

Είναι χρήσιμο να ελέγχουμε τακτικά τη συμπεριφορά τους γύρω από τα φυτά, να αναπροσαρμόζουμε τη θέση των φυτών ή τα μέτρα αποτροπής, και να είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε διαφορετικούς τρόπους μέχρι να βρούμε αυτό που δουλεύει καλύτερα για το δικό μας ζώο και σπίτι.

Δίνουμε εναλλακτική εκτόνωση

Όταν τα κατοικίδια έχουν στομαχικές ενοχλήσεις ή τριχόμπαλες, στρέφονται πιο έντονα στα φυτά. Αν έχουμε αυλή, τα αφήνουμε να μασήσουν φυσικό γρασίδι. Σε μπαλκόνι ή κλειστό χώρο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μικρή γωνιά με γλάστρα γρασιδιού. Advertisement

istock

Αποφεύγουμε τα επικίνδυνα φυτά

Η πιο ασφαλής λύση είναι να μην έχουμε καθόλου τοξικά φυτά στο σπίτι.

Τα κρίνα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τις γάτες, ενώ ο φοίνικας σάγκο (κύκας) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηπατική βλάβη ή ακόμη και θάνατο σε σκύλους και γάτες.

Σύμφωνα με τον κατάλογο του ASPCA, φυτά που θεωρούνται φιλικά προς τα κατοικίδια είναι, μεταξύ άλλων:

Αφρικανική βιολέτα

Φοίνικας μπαμπού (Dypsis lutescens – Δύψις)

Φτέρη Βοστώνης

Καλαθέα

Ορχιδέες φαλαίνοψις

Πεπερόμια

Φοίνικας «αλογοουρά» (Μπουκαρνέα-Beaucarnea nolina recurvata)

Άρθρο του flowers-plants.com αναφέρει πώς το να χρησιμοποιούμε εφαρμογές αναγνώρισης φυτών, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε άμεσα αν ένα φυτό είναι τοξικό ή όχι για τα κατοικίδιά μας πριν το φέρουμε μέσα στο σπίτι.

Αυτές οι εφαρμογές δουλεύουν απλά με μια φωτογραφία και μπορούν να μας βοηθήσουν να προλάβουμε πιθανούς κινδύνους πριν καν το ζώο προλάβει να το δοκιμάσει.

Χρησιμοποιούμε φυσικά απωθητικά

Σε άρθρο στην ιστοσελίδα eureka-farms.com επισημαίνεται πώς εκτός από τα κλασικά μέτρα, ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιούμε φυσικά απωθητικά, όπως φλούδες εσπεριδοειδών (π.χ. λεμόνι, πορτοκάλι) ή καφετένιες γήινες φλούδες γύρω από τη βάση των φυτών, καθώς οι έντονες μυρωδιές είναι δυσάρεστες για τα κατοικίδια και τα απομακρύνουν. Οι μυρωδιές αυτές είναι ασφαλείς για τα φυτά αλλά δεν αρέσουν στα κατοικίδια, βοηθώντας να μην πλησιάζουν ή μασούν τα φύλλα.

Συνεχής παρατήρηση και προσαρμογή

Ένα ακόμα στοιχείο που αναφέρεται στο gardeningknowhow.com είναι ότι οι ανάγκες και η συμπεριφορά των κατοικιδίων αλλάζουν με τον χρόνο, επομένως είναι χρήσιμο να ελέγχουμε τακτικά τη συμπεριφορά τους γύρω από τα φυτά, να αναπροσαρμόζουμε τη θέση των φυτών ή τα μέτρα αποτροπής, και να είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε διαφορετικούς τρόπους μέχρι να βρούμε αυτό που δουλεύει καλύτερα για το δικό μας ζώο και σπίτι.

Με πληροφορίες από southernliving.com ,flowers-plants.com,eureka-farms.com και gardeningknowhow.com