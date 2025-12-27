Οι σκύλοι μας έχουν ένα μοναδικό ταλέντο: τρώνε το οτιδήποτε. Φύλλα, λουλούδια, χώμα, ακόμα και πράγματα που εμείς δεν θα φανταζόμασταν ποτέ. Και φυσικά, δεν έχουν κανένα ένστικτο που να τους λέει τι είναι επικίνδυνο και τι όχι.

Έτσι, όσοι έχουμε σκύλο, λίγο-πολύ ξέρουμε το σκηνικό: τρέχουμε πίσω του στον κήπο, φωνάζουμε «όχι αυτό!», προσπαθούμε να του βγάλουμε κάτι από το στόμα και ελπίζουμε να μην πρόλαβε να το καταπιεί.

iStock

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του tallahassee.com, πολλά από τα συνηθισμένα καλλωπιστικά φυτά των κήπων μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για τους σκύλους.

Σύμφωνα με τη Σούζαν Μπαρνς, πιστοποιημένη εθελόντρια Master Gardener του Πανεπιστημίου της Φλόριντα (UF/IFAS), ακόμη και μικρή κατανάλωση ορισμένων φυτών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη σωστή ενημέρωση των κηδεμόνων κατοικιδίων.

Κυκαδώδη

Τα κυκακώδη φυτά (είναι φυτά με σπόρους, με εύρωστο, ξυλώδη κυλινδρικό κορμό και στεφάνι από μεγάλα, σκληρά, άκαμπτα, αειθαλή και συνήθως πτεροειδή φύλλα), θεωρούνται από τα πιο θανατηφόρα φυτά για τους σκύλους. Όλα τα μέρη τους είναι τοξικά, όμως οι κόκκινοι σπόροι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Η ουσία κυκασίνη μπορεί να προκαλέσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, σπασμούς, εμετούς, διάρροια και θάνατο.

Αν υπάρχει έστω και υποψία κατάποσης, απαιτείται άμεση κτηνιατρική φροντίδα. Συνιστάται η πλήρης απομάκρυνση του φυτού ή τουλάχιστον η συλλογή των σπόρων και η περίφραξή του.



Πικροδάφνη

Η πικροδάφνη είναι δημοφιλές καλλωπιστικό φυτό, αλλά περιέχει καρδιακές γλυκοσίδες που επηρεάζουν σοβαρά τον καρδιακό ρυθμό των σκύλων. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει σάλιασμα, εμετούς, αρρυθμίες, κατάρρευση ή και θάνατο.

Σε κήπους με ελεύθερη πρόσβαση σκύλων, η πικροδάφνη θεωρείται υψηλού κινδύνου και καλό είναι να αντικαθίσταται με ασφαλέστερα φυτά.



Λαντάνα

Η λαντάνα, αν και εντυπωσιακή και ανθεκτική, είναι τοξική για τους σκύλους, ιδιαίτερα οι άγουροι καρποί της. Οι τοξίνες της μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές, βλάβες στο ήπαρ και, σε μεγάλες ποσότητες, σοβαρές επιπλοκές.

Τα πολύχρωμα μούρα προσελκύουν τα ζώα, γι’ αυτό απαιτείται τακτικό κλάδεμα και καθαρισμός ή αντικατάσταση του φυτού.

iStock

Αζαλέες

Οι αζαλέες περιέχουν γκραγιανοτοξίνες, που επηρεάζουν το νευρικό και καρδιακό σύστημα. Η κατανάλωση φύλλων ή ανθέων μπορεί να οδηγήσει σε εμετό, αδυναμία, σιελόρροια, τρόμο και καρδιακά προβλήματα.

Αν και μικρή ποσότητα δεν είναι πάντα μοιραία, ο κίνδυνος παραμένει, ειδικά για σκύλους που μασούν φυτά.



Ορτανσίες

Οι ορτανσίες περιέχουν κυανογόνες γλυκοσίδες, που μπορεί να προκαλέσουν εμετό, διάρροια, λήθαργο και σπανιότερα πιο σοβαρά συμπτώματα.

Θεωρούνται χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με άλλα φυτά, αλλά χρειάζονται προσοχή και σωστή τοποθέτηση μακριά από χώρους παιχνιδιού.

Ακόμη περισσότερα φυτά που πρέπει να αποφεύγουμε στον κήπο

Εκτός από τα φυτά που ήδη αναφέραμε, υπάρχουν και πολλά ακόμη κοινά λουλούδια και θάμνοι που μπορούν να προκαλέσουν τοξικές αντιδράσεις ή ακόμα και σοβαρά προβλήματα υγείας στους σκύλους αν καταποθούν.

Σύμφωνα με άρθρο του American Kennel Club, είδη όπως η Βεγονία (begonia) μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό στο στόμα και δυσκολία στην κατάποση, ενώ τα Κρίνα της Κοιλάδας (lily of the valley) περιέχουν ένζυμα που επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό.

Άλλα φυτά όπως η Τουλίπα και οι υάκινθοι είναι επικίνδυνα κυρίως μέσω των βολβών τους, που μπορούν να προκαλέσουν εμετό, έντονη σιελόρροια, διάρροια και ακόμα καρδιακές διαταραχές.

Επιπλέον, οι Αλόες (aloe vera) αν και αθώες για ανθρώπους περιέχουν ουσίες που σε σκύλους μπορούν να οδηγήσουν σε εμετό, λήθαργο και διάρροια όταν μασιούνται ή καταναλώνονται.

iStock

Πώς προστατεύουμε τον σκύλο μας στον κήπο

Όπως αναφέρεται στο άρθρο του tallahassee.com,

Γνωρίζουμε τα φυτά μας και αξιολογούμε αν είναι προσβάσιμα στον σκύλο

Επιβλέπουμε την παραμονή του ζώου στον κήπο

Δημιουργούμε ζώνες μόνο για τον σκύλο και περιφράσσουμε παρτέρια

Έχουμε πάντα διαθέσιμα τα στοιχεία του κτηνιάτρου και της κλινικής επειγόντων περιστατικών

Εκπαιδεύουμε τον σκύλο στην εντολή «άστο»

Με λίγες αλλαγές στον κήπο και σωστή ενημέρωση, μπορούμε να μειώσουμε δραστικά τον κίνδυνο και να προσφέρουμε στον σκύλο μας ένα ασφαλές και ξέγνοιαστο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από tallahassee.com και American Kennel Club