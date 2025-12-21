Όπως θα φροντίσουμε τους εαυτούς μας για να προστατευτούμε από το κρύο του χειμώνα , με τον ίδιο τρόπο είναι σημαντικό να φροντίσουμε και τα κατοικίδια μας για να είναι χαρούμενα και ασφαλή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε άρθρο στο Yahoo.com, οι σκύλοι και οι γάτες είναι ευάλωτοι στις χαμηλές θερμοκρασίες και μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως κρυοπαγήματα και υποθερμία, παρά το τρίχωμά τους. Υπάρχουν όμως απλοί αλλά ουσιαστικοί τρόποι που μπορούμε να υιοθετήσουμε, για να κρατήσουμε τους τετράποδους φίλους μας ασφαλείς κατά τους χειμερινούς μήνες.

Reuters

Το κρύο επηρεάζει και τα κατοικίδια

Επικρατεί συχνά η λανθασμένη εντύπωση ότι τα ζώα αντέχουν περισσότερο στο κρύο λόγω του τριχώματός τους. Στην πραγματικότητα, αν εμείς κρυώνουμε, το ίδιο ισχύει και για εκείνα. Για την ασφάλειά τους, προτιμούμε να τα κρατάμε σε εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα τις ημέρες με παγετό ή δυνατό αέρα.

Έλεγχος στα πατουσάκια

Το ψύχος μπορεί να προκαλέσει σκασίματα, πληγές ή αιμορραγία στα πέλματα. Ελέγχουμε συχνά τα πόδια τους για:

παγοσβώλους ανάμεσα στα δάχτυλα

ερεθισμούς ή τραυματισμούς

Η χρήση βαζελίνης ή ειδικών κτηνιατρικών προϊόντων βοηθά να αποφευχθούν ανεπιθύμητες βρωμιές όπως χαλίκια, χώμα, άμμος κτλ.

Προσοχή στα αντιψυκτικά και τα αποπαγωτικά

Χημικά προϊόντα όπως αντιψυκτικά και άλατα για τον πάγο είναι εξαιρετικά τοξικά για ζώα. Καθαρίζουμε σχολαστικά τυχόν διαρροές και, αν το κατοικίδιό μας έρθει σε επαφή με τέτοιες ουσίες, πλένουμε αμέσως πόδια, κοιλιά και πόδια.

Όπου είναι δυνατόν, επιλέγουμε pet-safe αποπαγωτικά με προπυλενογλυκόλη αντί για αιθυλενογλυκόλη.

Ζεστός εξοπλισμός

Για ζώα με κοντό τρίχωμα ή αυξημένη ευαισθησία στο κρύο, χρησιμοποιούμε:

παλτό ή πουλόβερ

παπουτσάκια για προστασία των πελμάτων

Καλό είναι να έχουμε περισσότερα από ένα, σε περίπτωση που βραχούν.

iStock φωτ. αρχείου

Ετήσιος κτηνιατρικός έλεγχος

Ο χειμώνας μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα όπως η αρθρίτιδα. Ένας προληπτικός έλεγχος διασφαλίζει ότι το κατοικίδιό μας είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Αμερικανική εταιρεία για την πρόληψη της κακοποίησης των ζώων προειδοποιεί σε άρθρο της για έξτρα συμβουλές που πρέπει να προσέχουμε:

Προστατεύουμε τα μαλλιά και το τρίχωμα

Δεν συνιστάται να ξυρίζουμε τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ακόμα κι αν θέλουμε να μειώσουμε το μέγεθος των μαλλιών τους. Το τρίχωμα λειτουργεί ως φυσική μόνωση, βοηθώντας στη διατήρηση της θερμότητας. Αν τα μαλλιά είναι πολύ μακριά και συγκρατούν χιόνι ή πάγο, μπορούμε να τα λιγο-κουρέψουμε με προσοχή ώστε να περιορίσουμε το σχηματισμό «μπάλας πάγου».

Δίνουμε επιπλέον τροφή και φροντίδα

Τα ζώα «καίνε» περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους όταν κάνει κρύο, ειδικά αν περνούν ώρα έξω ή αν έχουν μακρύ τρίχωμα. Η αύξηση της ποσότητας της τροφής πάντα με σύσταση κτηνιάτρου μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ενέργειας και θερμότητας. Φροντίζουμε επίσης να έχουν πάντα φρέσκο, μη παγωμένο νερό, γιατί η σωστή ενυδάτωση παίζει ρόλο στην υγεία του δέρματος και την άνεση του κατοικιδίου.

Φροντίζουμε για ζεστό ύπνο και άνετο περιβάλλον

Τα κατοικίδια χρειάζονται έναν θερμό και ξηρό χώρο ύπνου, προστατευμένο από ρεύματα του κρύου αέρα. Ένα ζεστό κρεβάτι με κουβέρτες ή ειδικό υπόστρωμα που δεν βρίσκεται στο πάτωμα είναι ιδανικό, ώστε να μπορούν να ξαπλώνουν άνετα και να διατηρούν τη θερμοκρασία τους.

Με πληροφορίες από Yahoo.com και aspca.org