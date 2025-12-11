Όσο πλησιάζουν οι γιορτές, η λίστα (ή μάλλον λίστες) με τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε γίνονται ατελείωτες. Δώρα, ψώνια, στολισμοί, Χριστουγεννιάτικες διακοπές, τρέχουμε για να διοργανώσουμε τα «τέλεια» Χριστούγεννα.

Ενώ δεν μπορούμε να παραλείψουμε και το άγχος διοργάνωσης του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού που θέλουμε να είναι όλα στην εντέλεια και έτοιμα στην ώρα τους για τους καλεσμένους μας.

Σκεφτόμαστε όλα αυτά αλλά πολλές φορές ξεχνάμε τα κατοικίδιά μας και πώς τα επηρεάζει το κλίμα τον γιορτών. Η φασαρία , οι καλεσμένοι, τα χριστουγεννιάτικα φαγητά που μπορεί να πέσουν καταλάθος στο πάτωμα, οι έντονοι ήχοι κτλ, είναι μόνο λίγοι από τους κινδύνους που ενέχουν οι τριχωτοί μας φίλοι κατά την διάρκεια των γιορτών.

Παρακάτω θα δούμε βασικές οδηγίες που πρέπει να προσέξουμε για να περάσουμε ήρεμα Χριστούγεννα και εμείς και τα κατοικίδιά μας.

Σε άρθρο του Yahoo, η επικεφαλής κτηνίατρος της Petco, δρ. Άντζελα Σίλβα, μάς δίνει πρακτικές συμβουλές ώστε τα κατοικίδιά μας να παραμείνουν ασφαλή και ήρεμα μέσα στη γιορτινή περίοδο.

Αποφεύγουμε τους γιορτινούς κινδύνους

Σύμφωνα με τη δρ. Σίλβα, πολλά χριστουγεννιάτικα τρόφιμα και φυτά είναι τοξικά για τα ζώα.

Μεταξύ αυτών:

Κόκκαλα και λιπαρές σάλτσες

Σκόρδο και κρεμμύδι

Αλεξανδρινό, γκι και ελαιόπρινος

Αν το κατοικίδιο καταπιεί κάτι επικίνδυνο, επικοινωνούμε άμεσα με κτηνίατρο.

Παράλληλα, φροντίζουμε:

Να κρατάμε εύθραυστα στολίδια σε ψηλά σημεία

Να αποφεύγουμε ταινίες, κορδέλες και χρυσόσκονη, που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή εντερικό πρόβλημα

Το Ινστιτούτο Usdan για την Εκπαίδευση στην Υγεία των Ζώων του Ιατρικού Κέντρου Zώων Schwarzman (AMC) προσθέτει επίσης πως αν σχεδιάζουμε φωτιές στο τζάκι, κεριά ή πολλά ηλεκτρικά στολίδια, φροντίζουμε να είναι εκτός πρόσβασης κατοικιδίων, να μη τα αφήνουμε αναμμένα χωρίς επίβλεψη και να ασφαλίζουμε το δέντρο ώστε να μην πέσει από μια παιχνιδιάρα γάτα ή σκύλο.

Το AMC μας προειδοποιεί να κρατάμε πάντα κάθε είδος αλκοόλ μακριά από τα κατοικίδιά μας και καθαρίζουμε άμεσα τυχόν διαρροές. Ακόμη και μικρές ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν εμετό, διάρροια, αποπροσανατολισμό και δυσκολία στην αναπνοή, ενώ μεγαλύτερη κατανάλωση μπορεί να γίνει ακόμη και θανατηφόρα.

Τέλος πολύ σημαντικό είναι επίσης να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τα κατοικίδια μας απο τους ήχους των πυροτεχνημάτων και τον βεγγαλικών, ιδιαίτερα την στιγμή αλλαγής του χρόνου.

Δεν τα αφήνουμε ποτέ χωρίς επίβλεψη σε εξωτερικό χώρο γιατι μπορεί να τρομάξουν και να φύγουν, εάν είναι φοβικά και έχουν άγχος με τους έντονους ήχους τους κάνουμε παρέα σε ένα ήσυχο και ασφαλές δωμάτιο μέχρι να τελείωσουν τα πυροτεχνήματα της πρωτοχρονιάς.

Προστατεύουμε τα ζώα από το κρύο

Ο χειμερινός καιρός μπορεί να γίνει επικίνδυνος, ειδικά για μικρόσωμα και ηλικιωμένα ζώα. Η δρ. Σίλβα προτείνει να:

Καλύπτουμε καλά τα κατοικίδιά μας στις εξόδους

Φροντίζουμε τις πατούσες από πάγο και ερεθισμούς

Χρησιμοποιούμε ειδικά pet–safe αποψυκτικά, καθώς τα κοινά μπορεί να προκαλέσουν δερματικά εγκαύματα ή στομαχικές διαταραχές



Προετοιμάζουμε τα κατοικίδια για γιορτινές συναθροίσεις

Οι γιορτές σημαίνουν νέα πρόσωπα, έντονοι ήχοι και μυρωδιές. Για να μειώσουμε το άγχος:

Προσφέρουμε ήσυχο δωμάτιο ή crate όπου μπορούν να κρυφτούν

Ενισχύουμε την ήρεμη συμπεριφορά με θετική ενίσχυση

Κάνουμε σταδιακή γνωριμία με τους καλεσμένους

Συζητάμε με ειδικό για ήπια ηρεμιστικά συμπληρώματα αν το ζώο έχει άγχος

Ασφαλές ταξίδι με κατοικίδια

Σύμφωνα με τον οδηγό του Centers for Disease Control and Prevention (CDC) για ταξίδια με κατοικίδια, πρέπει πάντα να φροντίζουμε ώστε:

Το κατοικίδιό μας να έχει μικροτσίπ και ενημερωμένα στοιχεία ταυτότητας έτσι μπορεί να εντοπιστεί εύκολα αν χαθεί.

Να είναι πρόσφατες και ενημερωμένες οι προϋποθέσεις υγείας και εμβολιασμών, ιδιαίτερα η λύσσα για να αποφύγουμε προβλήματα κατά τη μεταφορά.

Να έχουμε μαζί μας όλα τα απαραίτητα είδη για μεταφορά τροφή, νερό, μπολ, φάρμακα, κάποιο “καταφύγιο/καλάθι μεταφοράς” ώστε το κατοικίδιο να είναι άνετο και ασφαλές στο ταξίδι.

Να συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς μεταφοράς όταν ταξιδεύουμε με αμάξι, το κατοικίδιο πρέπει να είναι στο κατάλληλο carrier ή με ζώνη ασφαλείας· δεν πρέπει να αφήνεται να κυκλοφορεί ελεύθερο στο αυτοκίνητο.

Αν το ταξίδι είναι μεγάλο, προγραμματίζουμε τακτικές στάσεις ώστε το κατοικίδιο να μπορεί να ξεμουδιάσει, να πιεί νερό, να κάνει ανάγκες και να ξεφορτωθεί την ένταση του ταξιδιού.

Με πληροφορίες από yahoo.com, cdc.gov και amcny.org









