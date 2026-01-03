Συνήθως το κάνουμε βιαστικά, με την υπόσχεση ότι «του χρόνου θα τα οργανώσουμε καλύτερα», όμως αυτή η μικρή αναβολή μάς κοστίζει χρόνο και νεύρα όταν ξαναστολίζουμε. Με λίγη οργάνωση τώρα, μπορούμε να γλιτώσουμε μπλεξίματα, φθορές και χαμένο χρόνο και να ευχαριστήσουμε πραγματικά τον μελλοντικό μας εαυτό.

Έυκολοι και έξυπνοι τρόποι που πραγματικά θα μας βοηθήσουν:

Τα συγκεντρώνουμε όλα και τα ελέγχουμε

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο Real Simple το τέλος των γιορτών είναι η ιδανική στιγμή για οργάνωση, αφού όλα τα στολίδια είναι ήδη έξω. Έτσι βλέπουμε τι έχουμε, σε τι ποσότητα και ποια χρειάζονται αντικατάσταση. Πετάμε χαλασμένα στολίδια και φώτα που δεν λειτουργούν πια.



Επενδύουμε σε σωστά κουτιά αποθήκευσης

Αν χρησιμοποιούμε διάφορα τυχαία χαρτόκουτα, ήρθε η ώρα να τα αντικαταστήσουμε. Άρθρο στο tinyhouse.com αναφέρει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφανα κουτιά αποθήκευσης, ώστε με μια ματιά να βλέπουμε τι περιέχουν αυτό εξοικονομεί χρόνο και αποφεύγει το άνοιγμα δεκάδων κουτιών όταν θέλουμε να βρούμε κάτι. Επίσης, η τοποθέτηση στρώσης από ύφασμα ή παλιά μπλούζα στον πάτο των κουτιών προσθέτει επιπλέον προστασία για τα πιο ευαίσθητα στολίδια.



Διαχωρισμός και κατηγοριοποίηση ανά τύπο ή χρήση

Το Livingetc μας προτείνει πριν τα αποθηκεύσουμε, να ομαδοποιήσουμε τα στολίδια είτε ανά τύπο (π.χ. λαμπάκια, γιρλάντες, μπάλες) είτε ανά δωμάτιο όπου τα χρησιμοποιούμε. Αυτό μας βοηθά να τα βρίσκουμε γρήγορα του χρόνου χωρίς να ψάχνουμε ανάμεσα σε πολλά κουτιά. Επιπλέον, διαχωρίζοντας τα εξωτερικά από τα εσωτερικά διακοσμητικά, εξοικονομούμε χρόνο όταν θα στολίζουμε ξανά το σπίτι.

Τυλίγουμε σωστά τα λαμπάκια

Στο ίδιο άρθρο του Real Simple τονίζεται ότι για να αποφύγουμε το αιώνιο μπέρδεμα, τυλίγουμε τα φωτάκια γύρω από ένα κομμάτι χοντρό χαρτόνι ή ειδικό καρούλι πριν τα αποθηκεύσουμε. Έτσι, του χρόνου είναι έτοιμα για χρήση.

Βάζουμε ετικέτες παντού

Advertisement

Η σήμανση είναι σωτήρια. Στο ίδιο άρθρο μας προτείνεται να γράφουμε ξεκάθαρα τι περιέχει κάθε κουτί, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι ψάχνουμε και τι επιστρέφει εκεί όταν ξαναμαζεύουμε τα στολίδια.



Καλύπτουμε τα μεγάλα διακοσμητικά

Στο cubesmart.com αναφέρεται πώς εάν έχουμε τεχνητό χριστουγεννιάτικο δέντρο, μπορούμε να το τυλίξουμε με μεμβράνη/ταινία ή να το τοποθετήσουμε σε θήκη δέντρου πριν το βάλλουμε στην αποθήκη. Αυτό μειώνει τον συνολικό χώρο και προστατεύει το δέντρο από σκόνη και υγρασία.

Με πληροφορίες από Real Simple , tinyhouse.com , Livingetc και cubesmart.com

Advertisement





Advertisement