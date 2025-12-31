Κάποιοι σκύλοι απολαμβάνουν απλά τη ζεστασιά δίπλα στο τζάκι ή το καλωσόρισμα των επισκεπτών, ενώ άλλοι μετατρέπονται σε «κλέφτες» όταν το γιορτινό φαγητό φτάνει στο τραπέζι.

Όπως λέει η ειδικός Ντανιέλ Τέιλορ στο άρθρο της στο Parade.com, κάποιες ράτσες είναι πιο πιθανό να εντοπίσουν και να «απαλλάξουν» το τραπέζι από τα εορταστικά εδέσματα χάρη στη μυρωδιά και την ισχυρή τους προσωπικότητα.



Λαμπραντόρ Ριτρίβερ (Labrador Retrievers)

Οι Λαμπραντόρ Ριτρίβερ είναι γνωστοί για το απεριόριστο πάθος τους για φαγητό και την ικανότητά τους να εντοπίζουν τρόφιμα ακόμα και σε ύψος πάγκου. Η φυσική τους διάπλαση και η φιλική τους προσωπικότητα συχνά κρύβει τις «κλέφτικες» τάσεις τους.

Χαρακτήρας: Ενεργητικοί, φιλικοί, κοινωνικοί

Ύψος: 55–62 εκ.

Βάρος: 25–36 κιλά

Διάρκεια ζωής: 11–13 χρόνια

iStock

Όπως αναφέρει η Τέιλορ στο Parade, οι Λαμπραντόρ έχουν ένστικτο αναζήτησης τροφής που μπορεί να τους μετατρέψει σε μικρούς κλέφτες κατά τις γιορτές.



Μπίγκλ (Beagles)

Τα Μπίγκλ είναι μικρόσωμα, αλλά έχουν ασυναγώνιστη μύτη που τους καθιστά ικανότατους στο να εντοπίζουν το γιορτινό φαγητό. Η φυσική τους περιέργεια και η προδιάθεση για αναζήτηση τους κάνουν συχνά να καταλήγουν με κομμάτια από το τραπέζι.

Χαρακτήρας: Περιπετειώδεις, φιλικοί

Ύψος: 33–38 εκ.

Βάρος: 9–14 κιλά

Διάρκεια ζωής: 10–15 χρόνια

Η Τέιλορ τονίζει ότι πνευματική διέγερση και άσκηση είναι απαραίτητες για να μείνουν τα Μπίγκλ ήρεμα.

Κόκερ Σπάνιελ (Cocker Spaniels)

Οι Κόκερ Σπάνιελ έχουν έντονο το αίσθημα για το κυνήγι τροφής και προσοχής, και η περιέργειά τους μπορεί να τους οδηγήσει στο να κλέψουν το ζαμπόν αν βαρεθούν. Τα μεγάλα τους μάτια και η γλυκιά προσωπικότητα συχνά πείθουν τους ανθρώπους να τους δώσουν επιπλέον λιχουδιές.

Χαρακτήρας: Ευφυείς, τρυφεροί, χαρούμενοι

Ύψος: 34–39 εκ.

Βάρος: 9–14 κιλά

Διάρκεια ζωής: 10–14 χρόνια



Μπόξερ (Boxers)

Οι Μπόξερ έχουν έντονη αίσθηση οσμής και η γιορτινή μπριζόλα γίνεται ιδανικός στόχος. Είναι παιχνιδιάρηδες, ενεργητικοί και έχουν την ικανότητα να φτάσουν εύκολα σε φαγητά πάνω σε πάγκους.

Χαρακτήρας: Ενεργητικοί, παιχνιδιάρηδες

Ύψος: 53–63 εκ.

Βάρος: 23–36 κιλά

Διάρκεια ζωής: 10–12 χρόνια

iStock

Ντάκσχουντ (Dachshunds)

Μικροί σε μέγεθος αλλά με τεράστια όρεξη, οι Ντάκσχουντ μπορούν να «εξαφανίσουν» μια γιορτινή λιχουδιά χάρη στην επιμονή τους και την ισχυρή κλίση για κυνήγι. Παρά το μικρό τους ύψος, η δημιουργικότητά τους στο να φτάσουν στο φαγητό είναι μεγάλη.

Χαρακτήρας: Περιπετειώδεις, φιλικοί, ζωηροί

Ύψος: 20–23 εκ.

Βάρος: 7–14 κιλά

Διάρκεια ζωής: 12–16 χρόνια

Η σωστή διαχείριση μερίδων και ήπια άσκηση προστατεύει τη σπονδυλική τους στήλη.

Άλλες ράτσες σκύλων που… «σκανάρουν» το τραπέζι για φαγητό

Εκτός από τις πέντε ράτσες που συζητήσαμε προηγουμένως, υπάρχουν και άλλα σκυλάκια που είναι ιδιαίτερα … «φαγητολάτρες» και μπορεί να προσπαθήσουν να αρπάξουν τρόφιμα όταν τους δίνεται η ευκαιρία.

Όπως αναφέρει ένα άρθρο του iHeartDogs, υπάρχουν αρκετές ράτσες που έχουν ισχυρό ένστικτο για φαγητό και μπορεί να κλέψουν σνακ ή λιχουδιές στη στιγμή που δεν προσέχουμε.

Σιβηρικός Χάσκι (siberian husky) : Είναι ανεξάρτητος, έξυπνος και συχνά χρησιμοποιεί την εξυπνάδα του για να εντοπίσει τρόφιμα ακόμα και σε ψηλότερα σημεία.

Μπάσετ Χάουντ (basset hound) : Με την εκπληκτική του όσφρηση μπορεί να εντοπίσει τρόφιμα και να τα ακολουθήσει μέχρι να τα βρει, ακόμα κι αν είναι καλά κρυμμένα.

Πάγκ (Pug): Αν και μικρόσωμο, έχει μεγάλη όρεξη και μπορεί να γίνει πεισματάρικο όταν μυριστεί γεύματα.

Σέτχου Τσου (Shih Tzu): Αυτή η φυλή είναι γνωστή για την επιμονή της όταν πρόκειται για φαγητό και μπορεί να «παρεισφρήσει» κοντά στο τραπέζι ψάχνοντας τροφή.

Κόργκι (Pembroke Welsh Corgi): Με μεγάλη διάθεση για λιχουδιές και ισχυρή όσφρηση, δεν διστάζει να ψάξει για φαγητό παντού.

Με πληροφορίες από Parade.com και iHeartDogs







