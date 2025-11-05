Υπάρχουν μικρά κουτάβια που θα καθίσουν στην αγκαλιά μας ενώ βλέπουμε την αγαπημένη μας ταινία, ήρεμοι σκύλοι που θα φέρουν γαλήνη στον χώρο μας και, φυσικά, σκύλοι φύλακες που θα προστατεύσουν την οικογένειά μας όπου κι αν βρισκόμαστε.

Αν ελπίζουμε να υιοθετήσουμε έναν δυνατό και πιστό τετράποδο φίλο που θα κρατήσει εμάς και το σπίτι μας ασφαλές (σαν ένα προσωπικό σύστημα ασφαλείας, αλλά πολύ πιο γλυκό), αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις φυλές που προστατεύουν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Κυνολογικό Όμιλο (AKC), ορισμένες φυλές έχουν φυσικό ένστικτο να προστατεύουν τους ιδιοκτήτες και τα σπίτια τους. Χαρακτηρίζονται από πίστη, θάρρος, δύναμη και εγρήγορση, καθιστώντας τους εξαιρετικούς σκύλους φύλακες. Παράλληλα, οι περισσότεροι από αυτούς τους τετράποδους φύλακες είναι παιχνιδιάρηδες, ενεργητικοί και στοργικοί, προσφέροντάς μας ατελείωτη συντροφιά.

Πριν, όμως, κάνουμε το μεγάλο βήμα, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε αν αυτές οι μεγάλες φυλές ταιριάζουν σε εμάς: λόγω της δύναμης και του μεγέθους τους, χρειάζονται σωστή εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, αρκετή άσκηση και άνετο χώρο για να ευδοκιμήσουν.

Αν είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, ας γνωρίσουμε μερικές από τις κορυφαίες ράτσες σκύλων που θα προστατεύσουν την οικογένειά μας και θα μας γεμίσουν αγάπη και χαρά.



Κάνε Κόρσο (Cane Corso)

Το όνομα αυτής της γενναίας φυλής τα λέει όλα στα λατινικά σημαίνει «σκύλος-σωματοφύλακας» Είναι αυτοκυρίαρχοι, έξυπνοι και δυνατοί, ενώ παράλληλα είναι πολύ στοργικοί και εύκολα εκπαιδεύσιμοι.

Ντόμπερμαν Πίντσερ (Doberman Pinscher)

Μία από τις πιο γνωστές φυλές-φύλακες, ο Ντόμπερμαν ξεχωρίζει για την πίστη, ενέργεια και ταχύτητά του. Με τα μακριά πόδια και το λεπτό σώμα του, είναι εξαιρετικά γρήγορος και δυνατός όμως αυτό σημαίνει πως χρειάζεται πολλή άσκηση! Παρά τη δυναμικότητά του, είναι κοινωνικός, αγαπησιάρης και εξαιρετικός με τα παιδιά.

Μπόξερ (Boxer)

Μία από τις πιο αγαπημένες φυλές της Αμερικής, ο Μπόξερ ξεχωρίζει για την παιχνιδιάρικη φύση του και την εγρήγορσή του. Επειδή είναι ζωηρός και γενναίος, αποτελεί ιδανικό οικογενειακό σκύλο φύλακα.

Γερμανικός Ποιμενικός (German Shepherd)

Δεν είναι τυχαίο που οι Γερμανικοί Ποιμενικοί χρησιμοποιούνται συχνά στην αστυνομία και τον στρατό: είναι πανέξυπνοι, πειθαρχημένοι και αφοσιωμένοι. Είναι ο τύπος σκύλου που θα μας υπερασπιστεί χωρίς δισταγμό.

Βέλγικος Λακενουά (Belgian Laekenois)

Μια ακόμη φυλή που συχνά χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις. Το τραχύ, σγουρό τρίχωμά του αντικατοπτρίζει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του. Είναι γνωστός για την προστατευτικότητα του προς τους ανθρώπους και την περιουσία τους.

Αυστραλιανός Ποιμενικός (Australian Shepherd)

Περισσότερο από την εντυπωσιακή του εμφάνιση και το λαμπερό τρίχωμα, ο Αυστραλιανός Ποιμενικός διαθέτει εξαιρετική ευφυΐα και εργατικότητα. Είναι ιδανικός φύλακας, ενώ η στοργική και συμπονετική φύση του τον καθιστά υπέροχο κατοικίδιο.

Ροτβάιλερ (Rottweiler)

Μπορεί να είναι επιφυλακτικοί με αγνώστους, όμως αυτή ακριβώς η γενναία και δυνατή φύση τους τους καθιστά τέλειους φύλακες. Με τους δικούς τους ανθρώπους, όμως, είναι τρυφεροί και γεμάτοι αγάπη.

Σκύλος των Βουνών της Εστρέλα (Estrela Mountain Dog)

Αυτή η πορτογαλική φυλή εκτράφηκε αρχικά για την προστασία κοπαδιών και είναι φυσικός φύλακας. Με βάρος που μπορεί να φτάσει τα 60 κιλά, χρειάζεται ευρύχωρο σπίτι για να είναι ευτυχισμένος.

Καυκάσιος Ποιμενικός (Caucasian Shepherd)

Για αιώνες, ο Καυκάσιος Ποιμενικός χρησιμοποιήθηκε για να προστατεύει περιουσίες και κοπάδια από θηρευτές όπως λύκους. Η έντονα προστατευτική φύση του τον καθιστά ιδανικό για έμπειρους ιδιοκτήτες, όχι για αρχάριους.

Στάφορντσαϊρ Μπουλ Τεριέ (Staffordshire Bull Terrier)

Παρότι μικρόσωμος, αυτός ο σκύλος είναι απίστευτα δυνατός και θαρραλέος. Κατάγεται από τις φυλές που συμμετείχαν παλιά σε μάχες σκύλων στην Αγγλία, και αυτή η μαχητική ψυχή παραμένει ζωντανή μέσα του μαζί όμως με αγάπη και αφοσίωση για την οικογένειά του.

Με πληροφορίες από yahoo.com