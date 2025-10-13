«Αγαπιούνται» λέμε. Θα μπορούσε να είναι αλήθεια;

Μας ενθουσιάζουν τέτοιες ερωτήσεις, γιατί η έρευνα που κρύβουν πίσω τους ξυπνά την αναζήτηση μέσα μας. Αν αναφέρουμε τη λέξη αγάπη ή συναίσθημα σε έναν επιστήμονα, συνήθως θα δούμε δύσπιστο ύφος. Ωστόσο, η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η οξυτοκίνη, η γνωστή «ορμόνη της αγάπης», είναι εκείνη που απελευθερώνεται στους ανθρώπους όταν βιώνουν μια τρυφερή ή συναισθηματική στιγμή.

Advertisement

Advertisement

Είναι, όσο μπορούμε να ξέρουμε, ο πιο, προσιτός σε εμάς, τρόπος να μετρήσουμε την αγάπη. Μάλιστα, λέγεται πως όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα οξυτοκίνης, τόσο πιο έντονο είναι το συναίσθημα.

Και εδώ έρχεται το πιο ενδιαφέρον μέρος. Μια ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε ένα καταφύγιο ζώων στο Άρκανσο, όπου υπήρχε — όπως ειπώθηκε — ένα ιδιαίτερο δέσιμο ανάμεσα σε έναν σκύλο και μια κατσίκα. Οι ερευνητές πήραν δείγματα αίματος και από τα δύο ζώα, πριν και αφ’ όρου πέρασαν 15 λεπτά μαζί.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Τα επίπεδα οξυτοκίνης του σκύλου αυξήθηκαν κατά 48%, ενώ της κατσίκας εκτοξεύθηκαν κατά 210%. Εκείνη η κατσίκα είχε πραγματικά συναισθήματα για τον τετράποδο φίλο της!

Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε τα επίπεδα οξυτοκίνης στον σκύλο και τη γάτα μας, πιθανόν να βλέπαμε παρόμοια αποτελέσματα.

Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι τα ζώα αγαπούν όπως εμείς οι άνθρωποι, είναι δύσκολο να το πούμε με βεβαιότητα. Χωρίς τη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε απόλυτα — όμως η ανακάλυψη της οξυτοκίνης σίγουρα μας βάζει σε σκέψεις,.

Όταν τα ζώα μάς δείχνουν την αγάπη τους με τρόπους που δεν καταλαβαίνουμε

Μια φίλη ήρθε πρόσφατα σπίτι και δεν ήξερε γιατί η γάτα μου «ζύμωνε» την κουβέρτα ( έκανε μικρές κινήσεις με τα πατουσάκια της στην κουβέρτα σαν να ζυμώνει ψωμί). Νόμιζε ότι ήταν θυμωμένη! Μα δεν ξέρουν όλοι ότι οι γάτες το κάνουν αυτό όταν είναι ευτυχισμένες και ήρεμες;

Advertisement

Όσο περισσότερο ασχολούμαστε με τα ζώα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να υποθέτουμε πως όλοι τα καταλαβαίνουν όπως εμείς. Αν κάποιος δεν έχει ζήσει ποτέ με γάτα, είναι πολύ πιθανό να μην καταλαβαίνει τη συμπεριφορά της.

Αν και —για να είμαστε δίκαιοι— μερικές γάτες «ζυμώνουν» με τέτοιο πάθος που πράγματι μοιάζουν θυμωμένες, οπότε καταλαβαίνουμε γιατί κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει.

Οι προσδοκίες είναι κάτι παράξενο· είναι, όπως λένε, ο πιο σίγουρος δρόμος προς την απογοήτευση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όλοι να ξέρουν ό,τι ξέρουμε — γι’ αυτό κι εμείς πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας σε μηχανικό και επισκεπτόμαστε τον γιατρό. Ο καθένας γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενό του.

Advertisement

Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ως φιλόζωοι, είναι να βοηθάμε όσους δεν έχουν εμπειρία να γνωρίσουν τα τετράποδα πλάσματα που αγαπάμε.

Ποτέ δεν ξέρουμε — ίσως, αν προσκαλέσουμε έναν φίλο να περάσει λίγο χρόνο με τη γάτα μας, να γεννηθεί μέσα του ένας ακόμη λάτρης των γατών.

ΠΗΓΗ: yahoo.com

Advertisement