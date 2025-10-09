Όταν κοιμάται, ο εγκέφαλος ξεκουράζεται και «τακτοποιεί» αυτά που έμαθε. Έτσι την επόμενη μέρα έχει καλύτερη διάθεση, πιο καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη αντοχή στην προπόνηση.

Έρευνες σε σκύλους δείχνουν ότι: η ποιότητα του ύπνου συνδέεται με καλύτερη μάθηση την επόμενη μέρα (Iotchev et al., 2020), και ο ύπνος αμέσως μετά την εκπαίδευση βοηθά να θυμούνται καλύτερα ό,τι δούλεψαν (Kis et al., 2017).

Όταν ο ύπνος είναι «κομμένος» ή ανήσυχος, βλέπουμε περισσότερη νευρικότητα και πιο δύσκολη προσαρμογή μέσα στην ημέρα (van der Laan et al., 2023).

Πόσο ύπνο χρειάζονται οι σκύλοι:

Δεν υπάρχει μία «σωστή» διάρκεια για όλους.Οι σκύλοι κοιμούνται πολυφασικά ~45–60% του 24ώρου, δηλαδή περίπου 10–14 ώρες συνολικά την ημέρα, μαζι με τους σπαστούς ύπνους που κάνουν ενδιάμεσα στην ημέρα. Λιγότερες από 6 ώρες συνεχόμενου νυχτερινού ύπνου σχετίζονται με περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς.

Στα κουτάβια, τουλάχιστον 9 ώρες συνεχόμενου νυχτερινού ύπνου στις πρώτες 16 εβδομάδες συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο δυσκολιών αποχωρισμού. Οι ηλικιωμένοι σκύλοι συνήθως κοιμούνται περισσότερο και σε περισσότερα «κομμάτια».

Πώς μπορείς να βοηθήσεις το σκυλάκι σου να έχει καλύτερο ύπνο. Παρακάτω κάποιες πρακτικές ιδέες:

Κρατάμε σταθερές ώρες: περίπου ίδια ώρα ύπνου και ξυπνήματος κάθε μέρα.

Δίνουμε ένα ήσυχο σημείο για να κοιμάται (κρεβατάκι/crate) μακριά από φασαρία και περάσματα.

Το βράδυ κρατάμε τα πράγματα ήρεμα: χωρίς έντονο παιχνίδι λίγο πριν τον ύπνο.

Τα πιο «δύσκολα» μαθήματα τα βάζουμε μετά από ένα πολύ καλό ύπνο.

Μετά το μάθημα, του δίνουμε χρόνο να ξεκουραστεί.

Αν βλέπουμε συχνές διακοπές στον ύπνο, ξύσιμο, ανησυχία ή υπνηλία όλη μέρα, μιλάμε με κτηνίατρο μήπως υπάρχει πόνος, αλλεργία ή άγχος.

Τελικό συμπέρασμα: όταν ο σκύλος κοιμάται καλά, συνεργάζεται καλύτερα, μαθαίνει πιο εύκολα, και είναι πιο ήρεμος στο σπίτι και στη βόλτα.

Φρόντισε τον ύπνο του όπως φροντίζεις την τροφή και τη βόλτα του — θα δεις μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα και στην εκπαίδευση.

