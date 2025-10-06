Συνήθως οι προσκεκλημένοι δεν κάνουν πολλά σχόλια για το σπίτι ή τη φιλοξενία μας. Μπορεί να πουν ένα γρήγορο κομπλιμέντο για: κάποιο απο τα φαγητά που σερβίραμε, ή για κάποιο στοιχείο της διακόσμησης. Όμως, υπάρχει περίπτωση να έχουν σκέψεις που δεν θα μοιραστούν ποτέ μαζί μας.

Επειδή δεν έχουμε την ικανότητα να διαβάζουμε το μυαλό τους και επειδή δεν πρόκειται να τους στείλουμε ερωτηματολόγιο για το τι τους άρεσε και τι όχι μετά την επίσκεψη, ας σκεφτούμε ότι έχουμε μερικές επιλογές:

Να ζητήσουμε τη γνώμη ενός τρίτου .

. Ένα «δεύτερο ζευγάρι μάτια» μπορεί να μας δείξει πράγματα που εμείς δεν παρατηρούμε ή δεν συνειδητοποιούμε .

. Σημαντικό είναι να διαλέξουμε κάποιον που θα μας πει την αλήθεια και θα μας δώσει την καλύτερη κρίση του.

Οι πιο συνηθισμένες ενοχλήσεις των καλεσμένων

Αντί να μαντεύουμε τι μπορεί να τους ενοχλεί, μπορούμε να εστιάσουμε σε μερικά από τα συχνότερα παράπονα που οι καλεσμένοι δεν θα μας πουν ποτέ. Έτσι θα βρούμε και στρατηγικές λύσεις για να κάνουμε τη φιλοξενία μας ακόμα καλύτερη.

Παρατηρήσεις που οι προσκεκλημένοι δεν θα μας κάνουν (σχεδόν) ποτέ

1. Το κρεβάτι των προσκεκλημένων μας δεν είναι άνετο

Όταν φανταζόμαστε τις ιδανικές συνθήκες για τους προσκεκλημένους μας, θα θέλαμε να τους προσφέρουμε ένα κρεβάτι που να θυμίζει πολυτελές ξενοδοχείο. Στην πραγματικότητα όμως, η φιλοξενία μας μπορεί να σημαίνει κάτι πολυ λιγότερο όπως ένα φουσκωτό στρώμα, έναν παλιό καναπέ-κρεβάτι στο υπόγει, ή ένα σαλόνι που γίνεται πρόχειρο δωμάτιο ύπνου. Οι φιλοξενούμενοι συνήθως θα πουν ότι “κοιμήθηκαν μια χαρά”, ακόμη κι αν δεν ισχύει.

Η λύση μας: Να δοκιμάσουμε οι ίδιοι τη φιλοξενία που προσφέρουμε. Να κοιμηθούμε για ένα βράδυ στον καναπέ-κρεβάτι ή στο φουσκωτό. Έτσι θα καταλάβουμε αν το στρώμα είναι άβολο ή τα σεντόνια τραχιά. Με μικρές βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε τον χώρο πιο άνετο και φιλόξενο.

2. Το σπίτι μας έχει έντονη μυρωδιά

Αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό. Ίσως να μυρίζει καθαριότητα και φρεσκάδα (μυρωδιά απο φρεσκοπλυμένα σεντόνια, λεμόνι) μετά από καλό καθάρισμα. Ίσως όμως να υπάρχει μια μυρωδιά ζώου ή σκουπιδιών που παραμένει στον αέρα. Ακόμα και οι «καλές» μυρωδιές (ένα αρωματικό κερί) μπορεί να γίνουν υπερβολικές. Και αν απλώς καλύπτουμε μια άσχημη μυρωδιά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακόμη πιο ενοχλητικό.

Η λύση μας: Βγαίνουμε λίγο έξω και ξαναμπαίνουμε για να ελέγξουμε με φρέσκια μύτη. Δίνουμε προσοχή σε «επικίνδυνα» σημεία: σκουπιδοτενεκέδες, άμμος γάτας, κρεβάτια κατοικιδίων, μπάνια. Αν χρειαστεί, τα καθαρίζουμε βαθιά Αν η όσφρησή μας δεν βοηθά, ζητάμε από έναν ειλικρινή φίλο να μας πει τη γνώμη του.

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άρωμα: Προτιμούμε ένα διακριτικό κερί ή, ακόμα καλύτερα, φυσικές λύσεις όπως ανθοδέσμες με τριαντάφυλλα,φρέζια ή λεβάντα.

Προσοχή!Αλλάζουμε το νερό τους καθημερινά, για να αποφύγουμε τις δυσάρεστες οσμές από βρώμικο νερό.

Για οριστική εξάλειψη οσμών, μπορούμε να τοποθετήσουμε καθαριστές αέρα σε καίρια σημεία του σπιτιού. Έναν στον χώρο που χρησιμοποιούμε καθημερινά και έναν κοντά στην πηγή μυρωδιάς θα βοηθήσουν να κρατήσουμε τον αέρα καθαρό και φρέσκο.

3. Το σπίτι μας είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο

Η «μάχη του θερμοστάτη» είναι κλασικό ζήτημα σε κάθε σπίτι. Αν εμείς προτιμούμε υπερβολικά ζεστή ή μια πιο παγωμένη θερμοκρασία, οι προσκεκλημένοι μας μπορεί να αισθανθούν δυσφορία.

Κάποιοι μάλιστα προτιμούν το ξενοδοχείο, όπου μπορούν να ρυθμίσουν τα πάντα μόνοι τους.

Η λύση μας: Όταν έχουμε καλεσμένους, επιλέγουμε μια ιδανική θερμοκρασία (περίπου 20–21°C)· σε καύσωνα μπορούμε να πάμε λίγο πιο χαμηλά (18–20°C). Ρωτάμε αν οι καλεσμένοι μας νιώθουν άνετα. Αν χρειαστεί, προσφέρουμε ανεμιστήρα, κουβέρτα ή ζακέτα για επιπλέον άνεση.

4. Το σπίτι μας είναι βρώμικο ή ακατάστατο

Λίγη ακαταστασία δεν πειράζει, αλλά οι καλεσμένοι μας θα προσέξουν σίγουρα ένα βρώμικο μπάνιο με υγρές πετσέτες χεριών, μια κουζίνα με ψίχουλα και βρώμικους πάγκους, ή έναν νεροχύτη γεμάτο άπλυτα πιάτα. Αυτές οι εικόνες είναι συχνά απωθητικές.

Η λύση μας: Δίνουμε προτεραιότητα σε βαθύ καθαρισμό κουζίνας και μπάνιου πριν έρθουν οι καλεσμένοι. Κοιτάμε προσεκτικά τον χώρο και φροντίζουμε να μειώσουμε την ακαταστασία Η συνεχής οργάνωση και ανανέωση του χώρου βοηθά να κρατάμε το σπίτι μας φιλόξενο και τακτοποιημένο.

5. Το σπίτι μας είναι υπερβολικά τακτοποιημένο

Από την άλλη πλευρά, ένα σπίτι όπου τίποτα δεν είναι εκτός θέσης μπορεί να φαίνεται άψυχο και απρόσωπο. Μερικοί προσκεκλημένοι ίσως νιώσουν ότι δεν πρέπει να αγγίξουν τίποτα ή να μην κάνουν «ζημιά» στο τέλειο σκηνικό.

Η λύση μας: Αν παρατηρήσουμε ότι οι καλεσμένοι διστάζουν, μπορούμε να δημιουργήσουμε λίγη φυσική ατέλεια στον χώρο μας. Λίγη χαλαρή ακαταστασία (π.χ. ένα μικρό σωρό από χαρτιά, ένα-δύο σκεύη στον νεροχύτη, μερικά παιχνίδια σε κοινή θέα) κάνει το σπίτι να φαίνεται πιο ζωντανό και φιλικό.

ΠΗΓΗ: realsimple.com