Το κλάμα ένος μωρού από πόνο μπορεί να προκαλέσει άμεση συναισθηματική και σωματική αντίδραση σε άνδρες και γυναίκες, αρκετή ώστε να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματός τους, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Χρησιμοποιώντας θερμική κάμερα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν οι εθελοντές άκουγαν ηχογραφήσεις μωρών να κλαίνε, η ροή του αίματος στο πρόσωπό τους αυξανόταν, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία τους. Μάλιστα, όσο πιο έντονη και «άγρια» ήταν η κραυγή του μωρού, τόσο μεγαλύτερη ήταν η αντίδραση και τόσο πιο συγχρονισμένα εκδηλωνόταν στους συμμετέχοντες.

«Η συναισθηματική αντίδραση εξαρτάται από την ακουστική τραχύτητα», εξήγησε ο καθηγητής Νικολά Ματεβόν από το Πανεπιστήμιο Σεντ-Ετιέν στη Γαλλία. «Είμαστε ευαίσθητοι στις παραμέτρους που κωδικοποιούν το επίπεδο πόνου στο κλάμα ενός μωρού».

Τα βρέφη έχουν ένα κλάμα που δύσκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει, αυξάνοντας τις πιθανότητες να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα κλάματα ίδια: όταν το μωρό κλαίει από πραγματικό πόνο, συμπιέζει έντονα το θώρακα, προκαλώντας ισχυρότερη ροή αέρα και έντονες δονήσεις στις φωνητικές χορδές. Το αποτέλεσμα είναι ήχοι που κάνουν το κλάμα να ακούγεται ιδιαίτερα σπαρακτικό.

Το πείραμα με τη θερμική κάμερα

Για να μελετήσουν πώς ανταποκρίνονται άνδρες και γυναίκες, οι ερευνητές άκουσαν οι εθελοντές —χωρίς προηγούμενη εμπειρία με βρέφη— 16 διαφορετικά κλάματα, από ήπιες ενοχλήσεις, όπως το μπάνιο, μέχρι τον πόνο μιας ένεσης. Κατά την ακρόαση, θερμικές κάμερες κατέγραφαν τις αλλαγές στη θερμοκρασία του προσώπου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιδράσεις ήταν σχεδόν ίδιες ανεξαρτήτως φύλου. Τα κλάματα που αξιολογήθηκαν ως εκφράσεις πραγματικού πόνου προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας, ανεξάρτητα από την ένταση της φωνής.

Photo Credit: ENES Bioacoustics Research Lab

Στην εργασία που δημοσιεύτηκε στο Journal of The Royal Society Interface, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τα κλάματα αυτά «ενεργοποιούν» αυτόματη συναισθηματική και σωματική αντίδραση. «Όσο περισσότερο πόνο εκφράζουν τα κλάματα, τόσο ισχυρότερη είναι η απόκριση του αυτόνομου νευρικού μας συστήματος», ανέφερε ο Ματεβόν.

Ανδρική και γυναικεία αντίδραση

Τα νέα ευρήματα έρχονται να αμφισβητήσουν παλαιότερες θεωρίες που υποστήριζαν ότι οι γυναίκες αντιδρούν εντονότερα στο κλάμα. Μία πρόσφατη έρευνα στη Δανία έδειξε ότι άνδρες και γυναίκες ξυπνούν εξίσου εύκολα από το κλάμα, παρότι οι μητέρες σηκώνονται τριπλάσιες φορές πιο συχνά για να φροντίσουν το παιδί.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Κριστίν Πάρσονς, η διαφορά αυτή δεν έχει βιολογική βάση, αλλά σχετίζεται με κοινωνικούς και πρακτικούς λόγους: οι μητέρες συχνά παίρνουν άδεια μητρότητας και έρχονται σε επαφή νωρίτερα με το μωρό ή, αν θηλάζουν, είναι πρακτικότερο οι πατέρες να συνεχίζουν τον ύπνο τους.

«Συχνά υπάρχει η υπόθεση ότι θα βρούμε σαφείς διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις αντιδράσεις τους. Όμως οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία ένδειξη γι’ αυτό», τόνισε η Πάρσονς. «Μάλιστα, εκπλαγήκαμε από το πόσο μικρές ήταν τελικά οι διαφορές».

Πηγή: The Guardian

