Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες με τους νοτιάδες να δίνουν τη θέση τους στις χαμηλές θερμοκρασίες. Δύο «πολικές φωτοβολίδες» θα χτυπήσουν τη χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη οι «πολικές φωτοβολίδες» θα είναι σύντομες και θα χτυπήσουν σε δύο φάσεις, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες να κυριαρχούν και να κινούνται σαν ασανσέρ.

Advertisement

Advertisement

Ουσιαστικά μια πολική αέρια μάζα θα «συγκρουστεί» με τις θερμές αέριες μάζες οι οποίες ήδη επικρατούν και η σύγκρουση αυτή θα δώσει ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους ακόμα και σε επίπεδα θυέλλης. Θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ θα κρατήσουν μέχρι αύριο το πρωί.

Η πολική αέρια μάζα θα δώσει και χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές που θα καταγραφούν στην Αττική τα επόμενα 24ωρα, καθώς αναμένονται δύο απότομες πτώσεις του υδραργύρου. Η πρώτη θα εκδηλωθεί από το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί θεαματικά από τους 21 βαθμούς της Τετάρτης στους 5 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει και πάλι τους 20 βαθμούς, ωστόσο ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές και εκτεταμένες βροχοπτώσεις θα επηρεάσει τη χώρα.

Από το βράδυ της Κυριακής, μια νέα εισβολή πολικών αερίων μαζών αναμένεται να προκαλέσει εκ νέου πτώση της θερμοκρασίας, με την Αττική να βλέπει τον υδράργυρο να υποχωρεί κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη Δευτέρα και την Τρίτη ενισχύονται οι πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Την ίδια ώρα, έντονα χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, στη βορειοανατολική Ελλάδα, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, στις Σποράδες, στην Αττικοβοιωτία, στην Εύβοια, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, αναμένονται χιονοπτώσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν έως και 24 ώρες.

Advertisement

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν αποκλείεται να δούμε χιόνια ακόμη και σε νησιωτικές περιοχές, ακόμη και σε σημεία κοντά στη θάλασσα. Από την Τρίτη και μετά, ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανοδική πορεία και να φτάνει τους 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Για την αλλαγή του καιρού έκανε και σχετική ανάρτηση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Αναλυτικά αναφέρει:

Από τους νοτιάδες και τις βροχές στις πολικές φωτοβολίδες

Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας.

Advertisement

Χαρακτηριστικό το πρώτο μας διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες.

Προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους

Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης κάτι που αποτυπώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας.

Advertisement

Επικίνδυνες βροχές

Νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων και με έμφαση τη δυτική χώρα, θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Οι βροχές αυτές θα κάνουν ένα πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές πριν το γυρίσει σε χιονιά (τρίτος χάρτης).

Κύμα χιονιά και χαμηλά

Advertisement

Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας.

Advertisement

Πολικές θερμοκρασίες

Το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια.

Και ξανά την ανηφόρα τραβά

Advertisement

Πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο.

Με άλλα λόγια Θερμοκρασιακό ασανσέρ!

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!