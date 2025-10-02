Οι διάλογοι της σπείρας των απατεώνων με τις εικονικές συναλλαγές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι ενδεικτική της δράσης τους, από την οποία που φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Στους διαλόγους έχουν καταγραφεί τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να συνομιλούν με άλλα μέλη της ομάδας και να κανονίζουν τον τρόπο εκτέλεσης της κομπίνας τους.

Στους περισσότερους από αυτούς τους διαλόγους ως κεντρικό πρόσωπο εμφανίζεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές κατείχε ηγετικό ρόλο.

Μέλος: Καλημέρα Άρη.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Π. καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου.

Μέλος: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω τα εξής.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.

Μέλος: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου’ πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;

Μέλος: Ένα λεπτό, μέσω του Ν. έγινε μια δουλειά.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Του Ν;

Μέλος: Του Ν.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα.

«Εχεις ένα δίφραγκο για μένα;»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει άλλη συνομιλία στην οποία ακούγεται και πάλι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού να συνομιλεί με ένα μέλος της οργάνωσης αναφορικά με το «μεροκάματό» του.

Μέλος: Άρη πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Που είσαι;

Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει.

Μέλος: Τι έχεις;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.

Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.

Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ρε μα…α.

Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.

Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μπορώ.

Δήλωναν έξοδα από καύσιμα

Σε άλλο διάλογο ο προέδρος του Αχαρναϊκού μιλά με συνεργάτη του από τον οποίο ζητά ένα χαρτί καυσίμων που να υποδηλώνει έξοδα.

Μέλος: Έλα ρε μπρο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.

Μέλος: Χμ, χμ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι.

Μέλος: Τι ποσό;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.

Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έξοδα θέλουνε ναι.

«Είμαι εδώ στον Κοκλώνη»

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος από τον οποίο διαφαίνεται πως ο Α. Ηλιάδης γνωριζόταν με τον Ν. Κοκλώνη. Στη συνομιλία ο Ηλιάδης συνομιλεί με έναν συνεργάτη του.

Ηλιάδης: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο

Συνεργάτης: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω αν τον ήθελες κάτι

Ηλιάδης: Ναι θα σε πάρω σε λίγο

Συνεργάτης: Εντάξει, εντάξει ναι

Ηλιάδης: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη].