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Σοκ και οργή προκαλεί στην Πάτμο η νέα υπόθεση άγριας επίθεσης με θύμα 48χρονο υπάλληλο από το Μπαγκλαντές, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από 62χρονο επιχειρηματία, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του νησιού περιμένοντας να αναχωρήσει.

Η εκδίκαση της υπόθεσης του 62χρονου αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (06/06), όταν ο εργαζόμενος, ο οποίος φέρεται να διεκδικούσε δεδουλευμένα που δεν του είχαν καταβληθεί, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εργασία του και να φύγει από την Πάτμο. Τη στιγμή που περίμενε το πλοίο, ο εργοδότης του φέρεται να του επιτέθηκε με μανία, χτυπώντας τον επανειλημμένα ακόμη και με κράνος, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού με ρήξη σπλήνας και πολλαπλά κατάγματα, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Η Λιμενική Αρχή της Πάτμου συνέλαβε τον επιχειρηματία για παράβαση του άρθρου 309 του Π.Κ. «Επικίνδυνη σωματική βλάβη».

Ο αλλοδαπός από το Μπαγκλαντές μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας της Πάτμου με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ιδιαίτερα βίαιο και εξετάζεται και η ρατσιστική διάσταση της επίθεσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες ότι ο 62χρονος φέρεται να είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοια βίαιη επίθεση, το 2006, η οποία είχε καταλήξει στον θάνατο ενός 38χρονου επιχειρηματία, μετά από ξυλοδαρμό στο λιμάνι του νησιού. Τότε του είχε επιβληθεί ποινή που τον κρατούσε μακριά από την Πάτμο για έξι χρόνια.