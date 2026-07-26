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Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες αποκαλύπτουν εμπλοκή αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε κάλυψη και μετέφερε απειλές σε δημόσια πρόσωπα για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν πλέον τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από δημόσιους λειτουργούς, ενώ αναμένεται η άσκηση νέων διώξεων καθώς η δικογραφία εμπλουτίζεται διαρκώς με επιβαρυντικά στοιχεία.

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Μετά τη σύλληψη ιατροδικαστή και τοξικολόγου, νέες αποκαλύψεις από τη συνεχιζόμενη έρευνα των διωκτικών και δικαστικών Αρχών έρχονται να προσθέσουν ακόμη ένα βαρύ κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας των Χανίων». Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκονται απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, διοικητής υπηρεσίας, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία εμφανίζεται να συνομιλεί με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιώντας ακόμη και εκφράσεις όπως «να είσαι καλό παιδί, γιατί θα φας πολύ ξύλο».

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν ξεκίνησε σήμερα. Τον Σεπτέμβριο του 2025 η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος που είχαν εμφανιστεί ποτέ στην Κρήτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονταν δεκάδες άτομα, με βασικούς πυρήνες δύο αδέλφια επιχειρηματίες, ενώ οι κατηγορίες αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιάσεις, ξυλοδαρμούς, παράνομες αγοραπωλησίες γης και ένα εκτεταμένο δίκτυο προστασίας.

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Οι νεότερες έρευνες δείχνουν ότι το κύκλωμα φέρεται να είχε αποκτήσει διασυνδέσεις πολύ πέρα από τον χώρο της παρανομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι αστυνομικές Αρχές, ερευνώνται αστυνομικοί, δημόσιοι λειτουργοί, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της Δικαιοσύνης και της Υγείας, καθώς εξετάζεται αν παρείχαν πληροφορίες, διευκολύνσεις ή ακόμη και κάλυψη στα μέλη της οργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αποτυπώνουν έναν τρόπο λειτουργίας, όπου απειλές, εκφοβισμοί και «διευθετήσεις» διαφορών αποτελούσαν καθημερινή πρακτική. Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρχε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από αστυνομικές υπηρεσίες προς τα μέλη της οργάνωσης, ώστε να αποφεύγονται έλεγχοι ή συλλήψεις.

«Βασίζομαι πάνω σου»: Ο αποκαλυπτικός διάλογος που προκαλεί σοκ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μία από τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και φέρεται να αποτυπώνει τη στενή σχέση του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.\ στα Χανιά. Τον Ιούνιο του 2025, όταν ο κατηγορούμενος βρισκόταν ακόμη εκτός φυλακής, φέρεται να ζητά από τον αστυνομικό να κάνει «τα στραβά μάτια», προκειμένου οι «φουσκωτοί» του να ολοκληρώσουν τον εκβιασμό εργολάβου που είχε αναλάβει έργο κατασκευής αντλιοστασίου στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, απαιτούσε 20.000 ευρώ προκειμένου να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση εργατών και συνεργείων στο εργοτάξιο. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, είναι το περιεχόμενο της συνομιλίας, καθώς, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, αποτυπώνει σχέση εμπιστοσύνης που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος αξιωματικός ασκούσε, αλλά και εξακολουθεί να ασκεί, τα καθήκοντά του. Χαρακτηριστική είναι η φράση με την οποία ολοκληρώνεται η επικοινωνία: «Βασίζομαι πάνω σου», μια διατύπωση που οι ερευνητές θεωρούν ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το είδος της σχέσης μεταξύ των δύο ανδρών.

Η αποκαλυπτική δεύτερη συνομιλία

Ακόμη πιο αποκαλυπτική θεωρείται η δεύτερη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, στην οποία ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. συζητούν για τον δήμαρχο Χανίων. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι απέφυγε να κινηθεί εναντίον του δημάρχου μόνο και μόνο επειδή μεσολάβησε η συγγενική του σχέση με γνωστό επιχειρηματία. Στην ίδια συνομιλία, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος μιλά σαν να ελέγχει την περιοχή, ενώ ο αξιωματικός αποκαλύπτει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον δήμαρχο και του μετέφερε ευθέως απειλή. Η φράση «να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο σου το φαΐ γιατί θα φας πολύ ξύλο», την οποία ο ίδιος παραδέχεται ότι είπε στον δήμαρχο, αποτελεί ένα από τα πλέον σοκαριστικά στοιχεία της δικογραφίας και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη συμπεριφορά που αποδίδεται σε ανώτερο αστυνομικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ύστερα από εσωτερική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., διατάχθηκε η μετάθεσή του στο Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου. Ωστόσο, ο ίδιος προσέφυγε κατά της απόφασης και τελικά παρέμεινε στη θέση του, γεγονός που επίσης προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει νέες διαστάσεις μετά τις πρόσφατες συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν αλλοιωμένες ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες γνωματεύσεις, με σκοπό να ευνοηθούν πρόσωπα που σχετίζονταν με το κύκλωμα. Οι Αρχές επανεξετάζουν πλέον εκατοντάδες παλαιότερες υποθέσεις, ενώ δεν αποκλείονται νέες διώξεις, καθώς η ογκώδης δικογραφία συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία.