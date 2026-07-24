Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Πελάτης» του καθηγητή τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ που συνελήφθη για παραποιήσεις εργαστηριακών εξετάσεων είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews, ο «Πατομπούκαλος», πρόσωπο- κλειδί σε σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών κ.α., γνωστό από την υπόθεση της «κρητικής μαφίας».

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η δικογραφία θεωρείται σχετιζόμενη με την υπόθεση της «κρητικής μαφίας» ενώ αγγίζει ακόμα και ευθύνες αστυνομικών.

Advertisement

Advertisement

Ανάμεσα στις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία είναι αυτή θανατηφόρου τροχαίου τον Οκρώβριο του 2023, στην Αν. Γογονή, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο «Πατομπούκαλος» είχε παρασύρει και σκοτώσει 81χρονο πεζό, ενώ είχε βρεθεί και με κοκαϊνη στις τσέπες. Όπως φαίνεται στα σχετικά έγγραφα, ενώ το δείγμα αίματος δείχνει ότι οδηγούσε έχοντας πάρει κοκαϊνη, στη συνέχεια, ζητά επαναξέταση και η κοκαϊνη εξαφανίζεται. Για το συμβάν, αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι αθέμιτου οικονομικού ανταλλάγματος.

Ο ίδιος άνθρωπος, φέρεται ως ηθικός αυτουργός πίσω από την ανατίναξη οχήματος σε σπίτι Χανιώτη αστυνομικού ενώ είναι ήδη στη φυλακή για εκληματική οργάνωση ναρκωτικών. Ωστόσο, η ευνοϊκή του μεταχείριση είχε εκληφθεί ως προκλητική, με αφορμή μετατροπή σε βάρος του κατηγοριών για υποθέσεις ναρκωτικών με την ελαφρυντική για τον κατηγορούμενο περίσταση της τοξικομανίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην πιθανή σύνδεση με αστυνομικούς κάτι που είχε διαφανεί και από την διπλή υπόθεση της «κρητικής μαφίας» όπου φέρονταν ως εμπλεκόμενοι έξι αστυνομικοί

Στη νέα υπόθεση σημαντικές πληροφορίες έδωσε ένα πρώην μέλος της, που κατονόμασε τον «Πατομπούκαλο» ως τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει τον Ιανουάριο του 2024 στο σπίτι του αστυνομικού της ΔΙ.ΑΣ, ο οποίος ερευνούσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η έκρηξη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα της ΕΛΑΣ που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρώην μέλος του κυκλώματος φέρεται να είναι μία 39χρονη γυναίκα, η οποία κατά την ΕΛ.ΑΣ είχε «στρατολογηθεί» από τον 48χρονο «Πατομπούκαλο». Η 39χρονη στην κατάθεσή της αναφέρει ότι ο «Πατομπούκαλος» φέρεται να είχε σχέσεις με δύο εν ενεργεία αστυνομικούς. Μάλιστα η γυναίκα ισχυρίζεται στην κατάθεσή της ότι ο 48χρονος προμηθευόταν την κοκαΐνη που διακινούσε από εν ενεργεία αστυνομικό των Χανίων. Τα ναρκωτικά προέρχονταν από κατασχεθείσες ποσότητες της υπηρεσίας. Αυτό, κατά την ίδια, γινόταν μέχρι και πριν από την έκρηξη της βόμβας στον αστυνομικό της ΔΙ.ΑΣ., καθώς μετέπειτα διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους. Η 39χρονη, στην κατάθεσή της υποστηρίζει ακόμη ότι τρεις εβδομάδες πριν από την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο «Πατομπούκαλος» είχε κρυφή συνάντηση με άλλον εν ενεργεία αστυνομικό σε ένα υπόγειο άτυπο συνεργείο.

Συνολικά στις δύο δικογραφίες της Ασφάλειας Χανίων για την εγκληματική οργάνωση, γίνεται αναφορά σε έξι αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας δόκιμος. Στη μία περίπτωση υπάρχει μία σύλληψη, ενώ για τους υπόλοιπους πέντε οι έρευνες συνεχίστηκαν.