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Η έρευνα εξετάζει οκτώ υποθέσεις στις οποίες φέρεται να υπήρξε αλλοίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων για χρηματικά ανταλλάγματα.

Οι ανακριτικές αρχές διερευνούν τη δράση πιθανού οργανωμένου μηχανισμού που ενέπλεκε περίπου τριάντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων νομικών και επιστημονικών συνεργατών.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και αναμένουν τη μελέτη της δικογραφίας για να τοποθετηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία για την αξιοπιστία των ιατροδικαστικών πορισμάτων, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε επανεξέταση παλαιότερων δικαστικών αποφάσεων.

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Η σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων και του καθηγητή Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση, προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στη Δικαιοσύνη. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροί τους δηλώνουν ότι θα τοποθετηθούν μετά τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την αμετάκλητη κρίση της Δικαιοσύνης.

Η έρευνα των Αρχών ανοίγει τον φάκελο σοβαρών καταγγελιών για αλλοίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, με πιθανές επιπτώσεις σε ποινικές δίκες, τροχαία, υποθέσεις ναρκωτικών και καταγγελίες βιασμού. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο και άλλες πολύκροτες υποθέσεις της τελευταίας δεκαετίας όπου η αξιοπιστία των ιατροδικαστικών πορισμάτων αμφισβητήθηκε.

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Οι οκτώ υποθέσεις που ερευνώνται

Σύμφωνα με τη δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια των ανακριτικών Αρχών, εξετάζονται οκτώ υποθέσεις στις οποίες φέρεται να υπήρξε παρέμβαση σε ιατροδικαστικές ή τοξικολογικές εκθέσεις:

Θανατηφόρο τροχαίο με καταγγελία για ψευδή τοξικολογική έκθεση.

Αιφνίδιος θάνατος με φερόμενη αλλοίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών ευρημάτων.

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο με ψευδή ιατροδικαστική γνωμάτευση.

Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς και αμφισβητούμενη ιατροδικαστική έκθεση.

Καταγγελία οικογένειας ότι ζητήθηκαν χρήματα για τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση καταγγελίας βιασμού με φερόμενη ψευδή γνωμάτευση.

Υπόθεση ναρκωτικών με τοξικολογική έκθεση που φέρεται να ευνόησε κατηγορούμενο.

Δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών με αντίστοιχες καταγγελίες.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός που, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, επηρέαζε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 30 εμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων νομικοί και άλλοι επιστήμονες.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με το Creta24, ο συνήγορός τους, Εμμανουήλ Σαββόπουλος, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δικογραφίας, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστοί οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στην άσκηση των διώξεων. Όπως υποστήριξε, οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται και δηλώνουν ότι δεν έχουν γνώση των σχετικών καταγγελιών.

Ο ιατροδικαστής Χανίων που έχει προσαχθεί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, αφού είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων, καθώς είχε κατηγορηθεί για καθυστέρηση στην έκδοση ιατροδικαστικών εκθέσεων. Ωστόσο, πριν από λίγο καιρό είχε επιστρέψει στα καθήκοντά του, μετά την αθώωσή του από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

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Η σύνδεση με άλλες γνωστές υποθέσεις

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς ο καθηγητής Αριστείδης Τσατσάκης είχε διατελέσει τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, αμφισβητώντας δημόσια τα πορίσματα για την κεταμίνη στην υπόθεση της 9χρονης Τζωρτζίνας. Η εμπλοκή του τότε αφορούσε αποκλειστικά την επιστημονική του ιδιότητα και δεν συνδέεται με τις σημερινές κατηγορίες.

Όταν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο

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Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από ιατροδικαστικά πορίσματα:

Η υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου , όπου συγκρούστηκαν δημόσια κρατικοί και ιδιώτες πραγματογνώμονες.

, όπου συγκρούστηκαν δημόσια κρατικοί και ιδιώτες πραγματογνώμονες. Η υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου , όπου υπήρξαν έντονες δημόσιες αντιδράσεις και αποχώρηση της αρμόδιας ιατροδικαστού μετά την αμφισβήτηση του πορίσματός της.

, όπου υπήρξαν έντονες δημόσιες αντιδράσεις και αποχώρηση της αρμόδιας ιατροδικαστού μετά την αμφισβήτηση του πορίσματός της. Η τραγωδία των Τεμπών , όπου διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων για τα αίτια θανάτου και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

, όπου διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων για τα αίτια θανάτου και τις συνθήκες της πυρκαγιάς. Η υπόθεση του θανάτου του Κωνσταντίνου Μανιουδάκη στα Χανιά, η οποία περιλαμβάνεται πλέον και στις υποθέσεις που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της νέας έρευνας.

Το διακύβευμα

Εάν οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν από τη Δικαιοσύνη, δεν πρόκειται απλώς για μια υπόθεση δωροδοκίας. Θα πρόκειται για πλήγμα στην αξιοπιστία ενός από τους σημαντικότερους επιστημονικούς πυλώνες της ποινικής διαδικασίας, καθώς οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις αποτελούν συχνά καθοριστικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκβαση σοβαρών υποθέσεων. Οι επόμενες κινήσεις των ανακριτικών και δικαστικών αρχών αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν αποκλείεται να επανεξεταστούν και παλαιότερες δίκες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα πορίσματα.

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