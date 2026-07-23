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Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνουν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την πρσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, μετά από ευρεία επιχείρηση της Ασφάλειας.

Όπως μεταδίδεται, σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για κακουργήματα κατά συρροή, έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρχών που φέρεται να αποκάλυψε την εμπλοκή του σε υποθέσεις παραποίησης εργαστηριακών εξετάσεων για κατηγορούμενους σε ποινικές υποθέσεις.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την ίδια υπόθεση έχουν προσαχθεί και επιπλέον άτομα, ανάμεσα στα οποία ένας δικηγόρος των Χανίων, καθώς και ένας εργαζόμενος σε εργαστηριακό πόστο με την ιδιότητα του τοξικολόγου.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να φτάσουν συνολικά τα τριάντα άτομα, ενώ η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχε απασχολήσει τις αρχές το προηγούμενο διάστημα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την περαιτέρω

δικαστική διερεύνηση.