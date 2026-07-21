Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προσωρινά έκλεισε ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού το μεσημέρι της Τρίτης (21/7), μετά από δύο περιστατικά λιποθυμίας επισκεπτών που αποδίδονται στις ακραίες θερμοκρασίες. Ο καύσωνας που πλήττει την Κρήτη ανέβασε τη θερμοκρασία στην περιοχή έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μία 55χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε. Αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο του αρχαιολογικού χώρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα, ένας ηλικιωμένος παρουσίασε συμπτώματα αδιαθεσίας και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ανακτόρου από τη μία (13:00) το μεσημέρι έως τις πέντε (17:00) το απόγευμα, προκειμένου να προστατευθούν επισκέπτες και εργαζόμενοι.

Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν οδηγήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλες υπαίθριες εγκαταστάσεις, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής.