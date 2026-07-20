Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40°C σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες πρόληψης για την προστασία των πολιτών από τις δυσμενείς επιπτώσεις της ζέστης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, καθώς και για όσους εκτίθενται στον ήλιο ή εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Οι πολίτες οφείλουν να παραμένουν σε δροσερούς χώρους, να ενυδατώνονται επαρκώς και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο.

Σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων θερμοπληξίας, επιβάλλεται η άμεση μεταφορά του πάσχοντος σε δροσερό περιβάλλον και η παροχή ιατρικής βοήθειας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται στη χώρα μας από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σε αρκετές περιοχές να ξεπερνά τους 40°C. Η θερμοκρασιακή αυτή έξαρση, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία και την άπνοια, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη δημόσια υγεία.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων:

Advertisement

Advertisement

1. Συμπτώματα και Παθολογικές Καταστάσεις

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενδέχεται να προκληθούν παθολογικές καταστάσεις ποικίλης βαρύτητας.

Ήπια έως μέτρια συμπτώματα:

Δυνατός πονοκέφαλος

Ατονία και αίσθημα κόπωσης

Τάση για λιποθυμία

Advertisement

Πτώση της αρτηριακής πίεσης

Ναυτία και έμετοι

Ταχυπαλμία

Advertisement

Σοβαρά συμπτώματα (Θερμοπληξία):

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος (άνω των 40,5°C)

Ξηρό, κόκκινο και ζεστό δέρμα (χωρίς εφίδρωση)

Advertisement

Ξηρή και πρησμένη γλώσσα

Ζάλη, σύγχυση και παραλήρημα

Ταχύπνοια και σπασμοί

Advertisement

Απώλεια συνείδησης

Advertisement

2. Ομάδες Υψηλού Κινδύνου

Ηλικιακές ομάδες & ειδικές καταστάσεις: Ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα.

Εργαζόμενοι & αθλητές: Όσοι εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον.

Advertisement

Άτομα με χρόνιες παθήσεις: Καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Άτομα με οξεία νόσο: Όσοι νοσούν με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια/έμετο).

Άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή: Όσοι λαμβάνουν διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα ή ορμονούχα σκευάσματα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Συνιστάται άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Γενικές Οδηγίες Προφύλαξης

Παραμονή σε δροσερούς χώρους: Χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκής αερισμός των χώρων.

Ένδυση: Ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση καπέλου.

Αποφυγή έκθεσης: Αποφυγή απευθείας έκθεσης στον ήλιο και έντονης σωματικής δραστηριότητας κατά τις ώρες 11:00 έως 17:00.

Διατροφή & Ενυδάτωση: Συχνά ντους, ελαφρά γεύματα και άφθονα υγρά (νερό, φυσικοί χυμοί). Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ. Σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης, συνιστάται πρόσθετη λήψη αλατιού μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

Μέριμνα για ευάλωτους: Καθημερινή επικοινωνία και υποστήριξη ηλικιωμένων. Ειδική μέριμνα και εξοπλισμός κλιματισμού σε δομές φιλοξενίας (νεογνά, παιδιά, ΑμεΑ, τρίτη ηλικία).

4. Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας

Άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο.

Αφαίρεση των περιττών ρούχων.

Τοποθέτηση παγοκύστεων ή δροσερών επιθεμάτων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα.

Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, δροσερό ντους ή ψεκασμό με νερό.

Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του.

Άμεση κλήση για ιατρική βοήθεια και μετάβαση σε νοσοκομείο.

5. Μέτρα ασφαλείας & πρόληψη πυρκαγιών

Παράλληλα με τα μέτρα ατομικής προστασίας, συνιστάται στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε θερμή εργασία στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας:



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ