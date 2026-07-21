Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σημερινή ημέρα αποτελεί την κορύφωση του ισχυρού κύματος ζέστης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Από την Τετάρτη ξεκινά σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικές καταιγίδες στα βόρεια και ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Οι αρχές συστήνουν προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και αποφυγή δραστηριοτήτων που ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.

Από την Τετάρτη αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε δυτικές και νότιες περιοχές, η οποία ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας και την ορατότητα.

Οι συνθήκες αναμένεται να γίνουν πιο υποφερτές από την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να επανέρχεται σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα έως το Σάββατο.

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Η σημερινή Τρίτη αποτελεί την κορύφωση του ισχυρού κύματος ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ιδιαίτερα υψηλή θερμική καταπόνηση, ενώ οι μετεωρολόγοι του Meteo, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνουν ότι από την Τετάρτη θα ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια, με τοπικές καταιγίδες και ενίσχυση των βοριάδων. (ΕΜΥ)

Τρίτη: Η κορύφωση του καύσωνα

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Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 έως 39 βαθμούς, ενώ σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Λακωνία και τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικά 40 έως 41 βαθμοί. Στα νησιά η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35-38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες θα παραμείνει χαμηλότερη, γύρω στους 33-34 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, γεγονός που διατηρεί πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Αθήνα

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος ουρανός με θερμοκρασία έως 39-40°C, ενώ στο κέντρο της πόλης η αισθητή θερμοκρασία θα είναι ακόμη υψηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και η νύχτα θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστή.

Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 37-38°C, με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότητα τοπικών αναπτύξεων στα γύρω ορεινά προς το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς και αργότερα νότιοι έως βορειοδυτικοί.

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Τετάρτη: Αρχίζει η αποκλιμάκωση

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στα κεντρικά και νότια θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και ορεινά της Ηπείρου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές ώρες.

Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 35-38°C, με λίγες περιοχές να προσεγγίζουν τους 39 βαθμούς.

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Πέμπτη: Πιο υποφερτή ζέστη

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 33-36°C, ενώ στα ορεινά της βόρειας χώρας δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές μπόρες.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ, προσφέροντας μεγαλύτερη αίσθηση δροσιάς αλλά και αυξάνοντας την επικινδυνότητα για πυρκαγιές.

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Παρασκευή: Κανονικές καλοκαιρινές συνθήκες

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στους 33-35°C στα περισσότερα ηπειρωτικά και λίγο χαμηλότερα στα νησιά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σάββατο: Ζέστη χωρίς ακρότητες

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Το Σάββατο θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες 33-36°C, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να δροσίζουν κυρίως το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι συνθήκες θα είναι αισθητά πιο υποφερτές σε σχέση με τις αρχές της εβδομάδας.

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Θάλασσες

Οι θάλασσες παραμένουν ιδανικές για κολύμπι, με θερμοκρασίες νερού περίπου 25-28 βαθμούς στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Ωστόσο, οι λουόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις

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Οι αρχές συνιστούν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τις θερμότερες ώρες (12:00-17:00), συχνή ενυδάτωση, ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους, παιδιά και ευπαθείς ομάδες, καθώς και αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο. Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη του επεισοδίου, πριν από τη σταδιακή επιστροφή σε πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες από την Τετάρτη και μετά.

Αφρικανική σκόνη

Παράλληλα με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως από την Τετάρτη και την Πέμπτη τα δυτικά, τα νότια και κατά τόπους την Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις δεν εκτιμάται ότι θα φτάσουν σε ακραία επίπεδα, ωστόσο ενδέχεται να προκαλέσουν θολή ατμόσφαιρα, περιορισμό της ορατότητας και επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα. Οι ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καλό είναι να περιορίσουν την πολύωρη έκθεσή τους σε εξωτερικούς χώρους κατά τις περιόδους με αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.