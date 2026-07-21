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Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, μετά τα προβλήματα και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από νέα συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αντιπροσωπεία των κατοίκων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει ο δήμος για τη στήριξή τους.

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Ειδικότερα, ο δήμος θα καλύψει την αμοιβή δύο ανεξάρτητων ειδικών, ενός μεταλλειολόγου μηχανικού και ενός πολιτικού μηχανικού, τους οποίους θα επιλέξουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, ώστε να προχωρήσουν σε αξιολόγηση της κατάστασης και της ασφάλειας των κτιρίων.

Παράλληλα, τίθεται άμεσα στη διάθεση των πολιτών υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης μέσω του Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου Κυψέλης, που βρίσκεται στην οδό Χανίων 4, προκειμένου να στηριχθούν όσοι έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ακόμη ότι ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται, ενώ το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιουλίου. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, καθώς και της Ελληνικό Μετρό.