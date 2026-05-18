Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΑΝΔΑ, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού (που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019) στα καλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεoλαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στα Αθλητικά Κέντρα Ρουφ, Γουδή και Γκράβας, το διάστημα από τις 16 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουλίου 2026. Σε κάθε αθλητικό κέντρο θα φιλοξενούνται έως 220 παιδιά ανά περίοδο, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παιδί να συμμετάσχει σε μία, δύο ή και στις τρεις διαθέσιμες περιόδους, ανάλογα με την επιθυμία του, στο ίδιο αθλητικό κέντρο.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα τεθεί σε λειτουργία την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 10:00, μέσω της ιστοσελίδας opandacamps.gr και θα εφαρμοστεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημέρα και ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω σύνδεσης στον προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα, επιλέγοντας το πεδίο «ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», το οποίο θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 10:00, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταχωρήσουν την αίτησή τους.

Παρόλα αυτά, από την Τρίτη 19 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να εγγράφονται στην πλατφόρμα, δημιουργώντας λογαριασμό προκειμένου να ολοκληρώσουν στη συνέχεια την αίτηση συμμετοχής.

Αθλητισμός, συνεργασία και αυτοπεποίθηση



Τα καλοκαιρινά camps έχουν ως βασικό στόχο να δώσουν σε παιδιά δημοτικού την ευκαιρία να συνδυάσουν άθληση και ψυχαγωγία μέσα από ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που προάγει σημαντικές αξίες, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός και η υπευθυνότητα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, η εξοικείωση με τη σωστή αθλητική συμπεριφορά και η γνωριμία με τις βασικές αρχές διαφορετικών αθλημάτων.

Επιπλέον, στο Αθλητικό Κέντρο Γουδή θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για ΑμεΑ, το οποίο απευθύνεται σε άτομα υψηλής λειτουργικότητας που συμμετέχουν ήδη σε ειδικά προγράμματα του ΟΠΑΝΔΑ. Μέσα από τη λειτουργία του προγράμματος ενισχύεται η συμπερίληψη, καθώς τα παιδιά αυτά συμμετέχουν μαζί με τα τυπικά παιδιά σε κοινές δραστηριότητες, προωθώντας την αξία της συνύπαρξης και της αποδοχής.

Οι περίοδοι λειτουργίας των summer camp

Τα καλοκαιρινά camps θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 16:00, εκτός της Α΄ Περιόδου, στην οποία η 1η μέρα έναρξης των camps είναι η Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Α΄ Περίοδος: 16/06/2026 – 26/06/2026

Β΄ Περίοδος: 29/06/2026 – 10/07/2026

Γ΄ Περίοδος: 13/07/2026 – 24/07/2026

Αθλήματα ανά αθλητικό κέντρο

Αθλητικό Κέντρο Γουδή

Κολύμβηση

Καλαθοσφαίριση – Τένις – Αυτοάμυνα – Ποδόσφαιρο – Βόλεϊ – Επιτραπέζια Αντισφαίριση – Παιδαγωγικό Παιχνίδι – Πρόγραμμα ΑμεΑ του ΟΠΑΝΔΑ

Αθλητικό Κέντρο Ρουφ

Κολύμβηση – Καλαθοσφαίριση – Τένις – Ποδόσφαιρο – Βόλεϊ – Επιτραπέζια Αντισφαίριση – Παιδαγωγικό Παιχνίδι

Αθλητικό Κέντρο Γκράβα

Στίβος – Ποδόσφαιρο – Βόλεϊ – Καλαθοσφαίριση – Επιτραπέζια Αντισφαίριση -Παιδαγωγικό Παιχνίδι

Δικαιολογητικά εγγραφής

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (παραλαμβάνεται από τον χώρο εγγραφής). Έγγραφο πιστοποίησης τόπου κατοικίας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα (λογαριασμός ΔΕΚΟ, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, μισθωτήριο συμβόλαιο) ή πιστοποιητικό δημοτολογίου Δήμου Αθηναίων. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου στην οποία θα βεβαιώνεται και ο δερματολογικός έλεγχος. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(συνοδευόμενο από βεβαίωση πολυτέκνων για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλα τα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί μέσα στο 2026.









