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Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό σε δικαιούχους δημότες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 19 Ιουλίου 2026 μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης που βασίζεται σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια των υποψηφίων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ASCEND για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

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Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε. και τη ΔΑΕΜ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND, με στόχο τη στήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν ενεργειακές δυσκολίες.

Η δράση περιλαμβάνει τη δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των κλιματιστικών από πιστοποιημένο τεχνικό. Παράλληλα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, θα τοποθετείται και μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συσκευές ενεργειακής κλάσης Α προσφέρουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, ενώ παρέχουν αποτελεσματική ψύξη το καλοκαίρι και θέρμανση τον χειμώνα.

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Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, εφόσον πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που προβλέπει η σχετική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, μέσω της πλατφόρμας:

https://klimatistika.cityofathens.gr

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω συστήματος μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, τη σύνθεση του νοικοκυριού, την ιδιότητα μονογονεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ύπαρξη ηλικιωμένων ή πολύ μικρών παιδιών.

Οι δηλώσεις

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε:

«Η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο. Με τη διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών, στηρίζουμε συμπολίτες μας, που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, μειώνουμε το ενεργειακό τους κόστος και θωρακίζουμε την πόλη απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ανέφερε:

«Στόχος μας είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται σε απτά οφέλη για τους πολίτες. Η συγκεκριμένη δράση συνδυάζει την κοινωνική στήριξη με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, αξιοποιώντας σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Αθήνας».

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND (Accelerating poSitive Clean ENergy Districts), το οποίο συντονίζει ο Δήμος Αθηναίων με τη συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε., ενισχύοντας τις δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της πόλης.

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