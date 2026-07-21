Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση του καύσωνα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός της έντονης ζέστης και των ισχυρών ξηρών ανέμων αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να προστατεύσουν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού από τη θερμική καταπόνηση.

Σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών προβλέπεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη, με την κατάσταση να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση προς το τέλος της εβδομάδας.

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Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα, όχι μόνο λόγω της θερμοκρασίας, αλλά και εξαιτίας των ξηρών καταβατικών ανέμων που αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Το meteo.gr κατέγραψε ήδη την Τρίτη θερμοκρασίες πάνω από τους 41°C, με την υψηλότερη τιμή να σημειώνεται στην Ωλένη Ηλείας (41,4°C), ενώ δεκάδες σταθμοί ξεπέρασαν το όριο των 40 βαθμών.

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Απόψε Τρίτη προς Τετάρτη

Η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές, δημιουργώντας έντονη θερμική καταπόνηση. Στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους στα πελάγη και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τετάρτη: Η πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται:

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Θεσσαλία: 41-42°C, τοπικά έως 43 ° C

41-42°C, τοπικά έως Ανατολική Στερεά: 41-42°C

41-42°C Αττική: 40-41°C

40-41°C Ανατολική Πελοπόννησος: 41-42°C

Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, χωρίς όμως να επηρεάζεται ουσιαστικά το κύμα ζέστης. Πρόσκαιρα ευνοείται και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Αθήνα – Τετάρτη

Η πρωτεύουσα θα ζήσει μία από τις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού.

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Μέγιστη θερμοκρασία: 40-41 ° C

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα

Δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι, που κατά διαστήματα θα ενισχύονται

Πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική.

Θεσσαλονίκη – Τετάρτη

Στη συμπρωτεύουσα η ζέστη θα είναι επίσης έντονη.

Θερμοκρασία έως 38-39 ° C

Λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες

Ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι στον Θερμαϊκό

Υψηλή δυσφορία κυρίως στο πολεοδομικό συγκρότημα.

Πέμπτη

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, αν και σε αρκετές περιοχές θα σημειωθεί μικρή υποχώρηση σε σχέση με την Τετάρτη.

Στα ηπειρωτικά αναμένονται 38-40°C, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά θα συνεχίσουν να καταγράφονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Παρασκευή

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Ο καύσωνας αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί από τα δυτικά και τα βόρεια.

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Παραμένει όμως έντονη ζέστη στην ανατολική και νότια χώρα, με θερμοκρασίες που θα προσεγγίζουν ή θα ξεπερνούν κατά τόπους τους 38°C.

Σάββατο

Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται.

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Οι περισσότερες περιοχές θα επιστρέψουν σε θερμοκρασίες πιο κοντά στις φυσιολογικές για την εποχή, χωρίς όμως να λείπει η έντονη ζέστη στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Κυριακή

Η εικόνα θα είναι αισθητά καλύτερη.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο, ενώ θα ενισχυθούν οι βοριάδες κυρίως στο Αιγαίο, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση.

Άνεμοι – Θάλασσες

Στο Ιόνιο γενικά 3-5 μποφόρ.

Στο Αιγαίο βόρειοι έως βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις.

Οι θάλασσες παραμένουν κατάλληλες για θαλάσσιες δραστηριότητες, ωστόσο απαιτείται προσοχή στις περιοχές με ενισχυμένους ανέμους.

Μαρουσάκης – Κολυδάς – Meteo

Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η Τετάρτη αποτελεί την κορύφωση του καύσωνα, ενώ από την Πέμπτη και κυρίως από το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση. Παράλληλα επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρών δυτικών-βορειοδυτικών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Προειδοποιήσεις των Αρχών

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες:

Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Να πίνουν άφθονα υγρά.

Να προστατεύουν ηλικιωμένους, παιδιά και ευπαθείς ομάδες.

Να μην εκτελούν υπαίθριες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η Τετάρτη θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες ημέρες του φετινού καλοκαιριού.