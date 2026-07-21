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Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν το μεσημέρι οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Στην ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας γίνεται λόγος για δασική πυρκαγιά, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Πηγή: cretalive.gr

Πηγή: cretalive.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση εντός του χωριού. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ούτε έχει τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήδη πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα, ενώ στο σημείο επιχειρούν συνολικά 55 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρες ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Φαιστού και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Φαιστού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.