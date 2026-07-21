Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας πέντε για την Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας τέσσερα, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ενεργειών που προκαλούν πυρκαγιές από αμέλεια κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης εκατόν ενενήντα εννέα.

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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) θα είναι αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

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• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

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• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

• Περιφέρεια Θεσσαλίας

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

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• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

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Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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