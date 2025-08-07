Σε συναγερμό τίθεται η χώρα την Παρασκευή με περιοχές σε τρεις περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ακραίο κίνδυνο να εκδηλωθεί φωτιά (κατάσταση κινδύνου 5 που είναι το ανώτατο) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, η Αττική, η Εύβοια, τα Κύθηρα, η Πελοπόννησος και άλλες περιοχές εισέρχονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (κατηγορία 5), ενώ σε πολλές ακόμα ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά αυξημένος (κατηγορία 4). Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι, συνθέτουν ένα εκρητικό μείγμα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, την Παρασκευή προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού ( κατηγορία κινδύνου 5 ) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)





Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς ( κατηγορία κινδύνου 4 ) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)