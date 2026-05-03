Γνωρίζατε πως η αρχαία Αθήνα είχε το δικό της Σινικό Τείχος που ξεκινούσε από το Όρος Αιγάλεω και έφτανε μέχρι την Πάρνηθα και είχε κατασκευαστεί προκειμένου να λειτουργεί αποτρεπτικά των επιδρομών των στρατευμάτων κατά την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου που έλαβε χώρα πριν από 2.500 χρόνια περίπου;

Μα θα αναρωτηθείτε και τι έχει απογίνει σήμερα αυτή η γιγάντια κατασκευή;

Η απάντηση δυστυχώς είναι πως το ”Τείχος Δέμα” στο οποίο αναφερόμαστε σήμερα βρίσκεται κυριολεκτικά πεταμένο στα σκουπίδια μιας και βρίσκεται εντός της χωματερής στα Άνω Λιόσια.

Advertisement

Advertisement

Και μπορεί να στερείται κάθε προσοχής και συντήρησης από το Ελληνικό κράτος παρόλα αυτά όμως καταφέρνει να καθηλώνει με το μέγεθος του όπως φανερώνουν τα πλάνα του Drone της ομάδας μας.

Δείτε το βίντεο μας και μάθετε όλη την ιστορία του Σινικού Τείχους της Αρχαίας Αθήνας.