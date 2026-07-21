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Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή άλλες σοβαρές συνέπειες.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του λιμένα, όταν δύο πλοία, το επιβατηγό-οχηματαγωγό ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο τύπου Ro Ro Iosif K., συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

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Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ παράλληλα δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, γεγονός που απέτρεψε περαιτέρω προβλήματα.

Το Ro Ro Cargo πλοίο προσέδεσε κανονικά στο λιμάνι, παρουσία των αρμόδιων λιμενικών αρχών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Με πληροφορίες από flashnews.gr