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Το τελευταίο «αντίο» πρόκειται να πουν το πρωί της Παρασκευής συγγενείς και φίλοι της Μαίρης Λίντα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών, όπως επιθυμούσε η ίδια. Η τελετή θα είναι λιτή. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων,να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη στήριξης στον χώρο που τη φιλοξένησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η Μαίρη Λίντα, η φωνή της οποίας συνδέθηκε με κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού και του έντεχνου τραγουδιού, πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών.