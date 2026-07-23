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Το έργο συνδυάζει βωβή ταινία με ζωντανή ερμηνεία μουσικής και άριων, αποδίδοντας φόρο τιμής σε πέντε δημοφιλείς όπερες που διαδραματίζονται στο Παρίσι.

Η παραγωγή περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο προγράμματος που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με τη λυρική τέχνη, ενώ στην ταινία συμμετέχει αφιλοκερδώς η ηθοποιός Φανί Αρντάν.

Η είσοδος για το κοινό στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

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Mια πρόσκληση γνωριμίας με τη λυρική τέχνη και ένας φόρος τιμής σε δημοφιλείς όπερες που διαδραματίζονται στο Παρίσι είναι το νέο μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την όπερα με τον κινηματογράφο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το οποίο παρουσιάζεται έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2026 σε προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος για την κινηματογραφική όπερα παστίτσιο με τίτλο À Paris tous les deux.

Πέντε ιστορίες έρωτα και θανάτου από την Τραβιάτα, την Μποέμ, τη Μανόν, τη Λουίζ και τον Μανδύα συνθέτουν μια βωβή σπονδυλωτή ταινία, η οποία παρουσιάζεται πάντα συνοδεία ζωντανής μουσικής. Τα αποσπάσματα από τις όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ ερμηνεύουν οι υψίφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη και Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκώνης. Στο πιάνο οι Μαριλένα Σουρή και Χρήστος Σακελλαρίδης. Με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών «Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ. Μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Théâtre du Châtelet στο Παρίσι.

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Γι’ αυτή την πρωτοβουλία μίλησε στη HuffPost ο συν-σκηνοθέτης της ταινίας, Μιχάλης Ασθενίδης:

Πώς γεννήθηκε η ιδέα να ενώσετε την όπερα με τον κινηματογράφο σε μια “κινηματογραφική όπερα παστίτσιο”; Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε;

Το project αυτό γεννήθηκε από την επιθυμία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και να γνωρίσει την τέχνη της όπερας στους θεατές εκείνους που δεν είχαν έως τώρα την ευκαιρία να την ανακαλύψουν. Μέσω της φόρμας του κινηματογράφου έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ελκυστικό το project αυτό σε μεγάλα κοινά, όσο και να το παρουσιάσουμε σε μικρούς και μεγάλους χώρους σε μικρές πόλεις και νησιά.

Επιλέξατε πέντε εμβληματικές όπερες που εκτυλίσσονται στο Παρίσι. Ποια ήταν τα κριτήρια αυτής της επιλογής και τι κοινό νήμα ενώνει τις ιστορίες τους;

Η κοινή θεματική όλων των αποσπασμάτων που επελέγησαν ήταν το Παρίσι. Καθώς μεγάλος αριθμός από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου διαδραματίζεται ή αναφέρεται στο Παρίσι, σκεφτήκαμε ότι αυτές οι ιστορίες έρωτα και θανάτου από τη Μποέμ, την Τραβιάτα, τη Μανόν, τη Λουίζ, την Παριζιάνικη Ζωή θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα οπερατικό φόρο τιμής στην Πόλη του Φωτός.

Ο όρος «παστίτσιο» παραπέμπει σε μια μουσική πρακτική με μακρά ιστορία. Πώς τον επαναπροσδιορίζετε για το σημερινό κοινό μέσα από αυτό το έργο;

Το «παστίτσιο» δίνει τη δυνατότητα (όπως και στη μαγειρική) να ενώσουμε διαφορετικά υλικά και να φτιάξουμε μια νέα συνταγή. Στην περίπτωση της μουσικής, οι ίδιοι οι συνθέτες συνήθιζαν να επιλέγουν αποσπάσματα από παλιότερα έργα τους για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Έτσι και εμείς επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια νέα σπονδυλωτή ταινία, το σενάριο της οποία ακολουθεί τα λιμπρέτα από διάσημες όπερες, οι ιστορίες των οποίων διαδραματίζονται στο Παρίσι.

Θελήσαμε να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι ακόμα και αν η εποχή μας είναι πολύ διαφορετική από τον 19ο αιώνα, τα συναισθήματα, οι συνθήκες, τα προβλήματα που βιώνουν οι ήρωες παραμένουν τα ίδια

Οι ήρωες των κλασικών αυτών όπερων μεταφέρονται στο σύγχρονο Παρίσι. Πόσο δύσκολο ήταν να διατηρήσετε την ουσία των έργων, δίνοντάς τους παράλληλα μια σύγχρονη κινηματογραφική διάσταση;

Η απόφαση που πήραμε από την πρώτη στιγμή ήταν να δούμε τους οπερατικούς ήρωες στο Παρίσι του σήμερα. Θελήσαμε να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι ακόμα και αν η εποχή μας είναι πολύ διαφορετική από τον 19ο αιώνα, τα συναισθήματα, οι συνθήκες, τα προβλήματα που βιώνουν οι ήρωες παραμένουν τα ίδια.

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Η ταινία είναι βωβή (χωρίς διαλόγους), ενώ η μουσική και οι άριες ερμηνεύονται ζωντανά επί σκηνής. Πώς λειτουργεί αυτή η συνύπαρξη εικόνας και ζωντανής ερμηνείας στη δημιουργία της θεατρικής εμπειρίας;

Ίσως αυτό να είναι το πιο μαγικό στοιχείο της παραγωγής αυτής. Η σύνδεση της βωβής ταινίας στην μεγάλη οθόνη, όπου οι πρωταγωνιστές παίζουν μόνο με τα βλέμματα και το σώμα τούς, με την μοναδική ένταση και το συναίσθημα που προσφέρει απλόχερα η ζωντανή ερμηνεία της όπερας, δίνουν μια νέα εμπειρία θέασης και ακρόασης και προκαλούν μεγάλη συγκίνηση.

Το έργο απευθύνεται και σε ανθρώπους που ίσως δεν έχουν δει ποτέ όπερα. Πιστεύετε ότι αυτή η υβριδική μορφή μπορεί να αποτελέσει μια νέα “πύλη εισόδου” στη λυρική τέχνη;

Αυτός είναι ο στόχος μας, και αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις, πιστεύουμε θα καταφέρουμε να μεταδώσουμε το μικρόβιο της όπερας στο κοινό που έρχεται με ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά να παρακολουθήσει το À Paris tous les deux.

Στιγμιότυοπο από τα γυρίσματα. (Φωτογραφία Βαλέρια Ισάεβα)

Η συμμετοχή της Φανί Αρντάν προσδίδει μια ιδιαίτερη διεθνή διάσταση στην παραγωγή. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και τι σημαίνει για το ίδιο το έργο;

Η Φανί Αρντάν έχει συνεργαστεί δύο φορές με την Εθνική Λυρική Σκηνή και όπως είναι γνωστό έχει πολύ μεγάλη αγάπη στην Ελλάδα. Όταν η παραγωγός μας Στέλλα Αγγελέτου της παρουσίασε το project και της πρότεινε να συμμετέχει σε αυτό, εκείνη ενθουσιάστηκε με την ιδέα ότι δημιουργείται ένα νέο έργο με στόχο να παρουσιαστεί στην περιφέρεια και να δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη λυρική τέχνη. Και έτσι αμέσως αποδέχτηκε την πρόταση και συμμετείχε αφιλοκερδώς. Τα γυρίσματα μαζί της ήταν μια μοναδική εμπειρία, καθώς δεν γίνεται να μην ενθουσιαστεί κανείς από τη σεμνότητα, το ήθος, τη γνώση, την μεγάλη αγάπη της για την όπερα, αλλά και για τη μοναδική της εμπειρία με την κινηματογραφική γλώσσα και αισθητική.

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Για τον ίδιο τον Σαλαμέ η δήλωση «κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον για το μπαλέτο και την όπερα» ήταν μάλλον μια άτυχη στιγμή υπεροψίας που πιθανώς να συνέβαλε στο να χάσει το Όσκαρ

Στο έργο κυριαρχούν δύο διαχρονικά θέματα, ο έρωτας και ο θάνατος. Τι πιστεύετε ότι έχουν ακόμη να πουν στον σημερινό θεατή μέσα από αυτές τις οπερατικές ιστορίες;

Μα είναι τα δύο θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο εδώ και πολλούς αιώνες και θα συνεχίσουν να τον απασχολούν έως το τέλος του κόσμου. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει κανείς που να μην συγκινείται από τη δραματική κατάληξη του έρωτα της Βιολέτας Βαλερύ με τον Αλφρέντο Ζερμόν στην Τραβιάτα ή από τον άδικο θάνατο της Μιμής στη Μποέμ.

Στη ολιγόλεπτη διαδρομή της Μουζέτας σε ένα στενό στο Ιλ Σαιντ Λουί, η χαρά πηγαίνει χέρι-χέρι με την απόγνωση. Όπως ακριβώς και στη ζωή μας. Advertisement

Αν οι θεατές φεύγοντας από την παράσταση κρατούσαν μόνο μία εικόνα ή ένα συναίσθημα από το À Paris tous les deux, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό

Στη ολιγόλεπτη διαδρομή της Μουζέτας σε ένα στενό στο Ιλ Σαιντ Λουί, η χαρά πηγαίνει χέρι-χέρι με την απόγνωση. Όπως ακριβώς και στη ζωή μας. Αυτή είναι η μαγεία που μας προσφέρει η τέχνη.

Μπορεί να έχει περάσει λίγος καιρός αλλά έγινε τρομερός σάλος με τη δήλωση του διάσημου ηθοποιού Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον για το μπαλέτο και την όπερα». Εσείς πώς νιώσατε όταν το διαβάσατε; Χαμογελάσατε;

Για τον κόσμο της όπερας ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να καταδείξει ότι βιώνει μια μεγάλη ακμή και ότι ακόμα αφορά το κοινό – αντιθέτως για τον ίδιο τον Σαλαμέ ήταν μάλλον μια άτυχη στιγμή υπεροψίας που πιθανώς να συνέβαλε στο να χάσει το Όσκαρ.

Info:

Κινηματογραφική όπερα παστίτσιο• Νέα παραγωγή

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À Paris tous les deux

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Μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Théâtre du Châtelet (Παρίσι)

Ιδέα, σενάριο, καλλιτεχνική επιμέλεια: Βασίλης Λούρας

Σκηνοθεσία ταινίας:Μιχάλης Ασθενίδης, Βασίλης Λούρας

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Παραγωγός: Στέλλα Αγγελέτου

Χορογραφία, κινησιολογία: Γιώργος Μάτσκαρης

Σκηνογραφική επιμέλεια: Pierre Lebon (Παρίσι), Τότα Πρίτσα (Αθήνα)

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Μοντάζ: Μιχάλης Ασθενίδης

Περιοδεία έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος«Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα»

Επόμενοι σταμθμοί:

• 31 Ιουλίου |20.30 – Τήνος, Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

• 3 Σεπτεμβρίου | 21.00 – Ηράκλειο, Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

• 5 Σεπτεμβρίου | 21.00 – Ρέθυμνο, Σπίτι του Πολιτισμού

• 7 Σεπτεμβρίου | 20.00 – Χανιά, Θέατρο«Μίκης Θεοδωράκης»

• 9 Σεπτεμβρίου | 20.30 – Σητεία, ΠολύκεντροΔήμου Σητείας

• 12 Σεπτεμβρίου | 19.30 – Κέρκυρα, Ιόνιος Ακαδημία

• 14 Σεπτεμβρίου |21.00 – Καλαμάτα, Μέγαρο Χορού

• 17 Σεπτεμβρίου | 20.00 – Κομοτηνή, Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

• 19 Σεπτεμβρίου | 20.00 – Σκιάθος, Πολιτιστικό Κέντρο Μπούρτζι του Δήμου Σκιάθου

Ερμηνεύουν ζωντανά: Χρύσα Μαλιαμάνη (υψίφωνος), Άννα Στυλιανάκη (υψίφωνος), Μάνος

Κοκκώνης (τενόρος)

Πιάνο: Μαριλένα Σουρή ( 31/7 & 12, 14, 17, 19/9) / Χρήστος Σακελλαρίδης ( 3, 5, 7,

9/9)

Διανομή ταινίας:

Μιμή: Κωνσταντίνα Μεσσήνη • Ροντόλφο: Louis Raymundie • Μανόν: Lio Long • Ντε Γκριέ: Luca Manin • Λουίζ / Χορεύτρια (Addio del passato): Πάτρα Χριστοδούλου • Ζουλιάν / Χορευτής (Addio del passato: Γιώργος Δερέσκος • Βιολέττα: Catalina Puebla Coenen • Αλφρέντο: Gaudéric Maléjac Μουζέττα: Léna Allibert-My • Τζωρτζέττα: Séléna Bijlenga-Kelmachter • Λουίτζι: Julien Spitéri

Special guest: Fanny Ardant (αφιλοκερδής συμμετοχή)



Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες για προκρατήσεις, στους χώρους παρουσίασης.