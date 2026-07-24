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Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του: Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο 28χρονος παρουσιάστηκε στις δικαστικές αρχές χωρίς συνήγορο υπεράσπισης. Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει, είχαν πιει αλκοόλ με το θύμα και ακολούθησε έντονη διαφωνία. Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο στο κεφάλι, ενώ σε κάποια στιγμή τον χτύπησε πάνω σε έπιπλα του γραφείου, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε μόνο τον φορητό υπολογιστή, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας, πριν μεταβεί σε νοσοκομείο. Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι του θύματος.

Σημειώνεται πως στην αρχή ο 28χρονος αρνιόταν κάθε εμπλοκή, μέχρι που οι αστυνομικοί του παρουσίασαν βίντεο, αποτυπώματα και άλλα ευρήματα, με τον ίδιο να «σπάει» και να ομολογεί την πράξη του.