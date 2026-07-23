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Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ο 28χρονος Αιγύπτιος εμφανίζεται να βγαίνει ψύχραιμος από το κτίριο όπου μόλις είχε σκοτώσει τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου οδήγησε στη σύλληψή του.

Ο νεαρός άνδρας, που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα το απόγευμα της Πέμπτης, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα, βγαίνει με γρήγορο βήμα από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου και κρατά στο χέρι του το λαπτοπ, που όπως διαπιστώθηκε, είχε πάρει από το γραφείο του θύματός του. Το πρόσωπό του καταγράφεται ξεκάθαρα στο βίντεο και το στοιχείο αυτό τον έκανε υπ’ αριθμόν ένα ύποπτο, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες που υπήρχαν.

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Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο που σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.

Μετά την άσκηση δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία.