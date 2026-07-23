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Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το έγκλημα δεν σχετιζόταν με την επαγγελματική ιδιότητα του θύματος, αλλά προέκυψε από προσωπική διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο δράστης, ο οποίος ήταν ήδη σεσημασμένος για προηγούμενες αξιόποινες πράξεις, εντοπίστηκε μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού και εγκληματολογικών ευρημάτων στον χώρο του εγκλήματος.

Το θύμα βρέθηκε νεκρό από τις κόρες του, ενώ η υπόθεση διαφέρει από άλλες δολοφονίες δικηγόρων, καθώς το γραφείο λειτούργησε αποκλειστικά ως τόπος συνάντησης και όχι ως στόχος λόγω επαγγελματικών υποθέσεων.

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Η σύλληψη και ομολογία ενός 28χρονου υπηκόου Αιγύπτου για τη στυγερή δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, έβαλε τέλος χθες βράδυ στο θρίλερ που αναστάτωσε τον νομικό κόσμο της Αθήνας.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των Αρχών ότι το κίνητρο δεν συνδεόταν με τη δικηγορική ιδιότητα του θύματος, ξυπνώντας ωστόσο μνήμες από σκοτεινές υποθέσεις του παρελθόντος, όπως η δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, όπου ο επαγγελματικός χώρος των νομικών μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος.

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Δολοφονίες δικηγόρων που συγκλόνισαν: Η εξιχνίαση της δολοφονίας στην 3ης Σεπτεμβρίου

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στον οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.

Ο 28χρονος είναι σεσημασμένος καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 73χρονος είχε γνωριστεί με τον 28χρονο μέσω κοινών γνωστών και το βράδυ της περασμένης Δευτέρας είχαν πάει για ποτό. Στη συνέχεια ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του, ωστόσο στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα ο 28χρονος να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον 73χρονο ποινικολόγο.

Τον 73χρονο εντόπισαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης οι ανήλικες κόρες του που προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

Μιχάλης Ζαφειρόπουλος: Η παρακαταθήκη, το σπουδαίο έργο και η θυσία στο καθήκον

Η πιο συγκλονιστική υπόθεση δολοφονίας δικηγόρου μέσα στον επαγγελματικό του χώρο παραμένει εκείνη του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Γεννημένος το 1965 στην Αθήνα, υιός του αείμνηστου Προέδρου του ΔΣΑ και βουλευτή Επαμεινώνδα Ζαφειρόπουλου, υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους, αγαπητούς και μάχιμους ποινικολόγους παρ’ Αρείω Πάγω.

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Η διαδρομή του στο δικηγορικό λειτούργημα υπήρξε λαμπρή και πολυδιάστατη. Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Νέων και Ασκούμενων Δικηγόρων, της παράταξης «Η Προοπτική» και του Συλλόγου Αποφοίτων Νομικής Αθηνών, εξελέγη σύμβουλος του ΔΣΑ το 1996, διετέλεσε Ταμίας το 2002 και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου το 2005.

Η θεσμική του προσφορά ήταν τεράστια: Πρωτοστάτησε στη διασφάλιση των πόρων των δικηγόρων, στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην επιθεώρηση δικαστών, στη ρύθμιση των κυλιόμενων δικασίμων και στον αυτεπάγγελτο ορισμό συνηγόρων, ενώ το 2007 ίδρυσε τη συνδικαλιστική παράταξη «Ώρα Δικηγόρων».

Ως μαχόμενος δικηγόρος, ξεχώρισε για τον χειρισμό μεγάλων υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος που απασχόλησαν την επικαιρότητα (σκάνδαλο εξοπλιστικών, Βατοπέδι, Proton Bank, Δομημένα Ομόλογα, στημένα ποδοσφαιρικά αγωνίσματα), επιτυγχάνοντας σημαντικές νομικές νίκες για τους εντολείς του πάντα με προσήλωση στους κανόνες της υπεράσπισης.

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Το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου 2017, ο 52χρονος ποινικολόγος έπεσε κυριολεκτικά εν ώρα καθήκοντος μέσα στην αίθουσα συσκέψεων του γραφείου του, στην οδό Ασκληπιού 154. Δύο άνδρες εμφανίστηκαν προσποιούμενοι τους πελάτες για μια υπόθεση ληστείας. Γρήγορα όμως φανέρωσαν τις προθέσεις τους, βγάζοντας όπλα και φορώντας γάντια.

Επιχείρησαν να τον εκβιάσουν απαιτώντας έγγραφα δικογραφίας, αλλά ο Ζαφειρόπουλος, τιμώντας μέχρι την τελευταία του πνοή το λειτούργημά του, αρνήθηκε να υποκύψει απαντώντας με σθένος: «Εμείς είμαστε δικηγόροι, δεν ξέρω τι μου λέτε». Τότε, οι δράστες έλαβαν την εντολή «να φύγει το μήνυμα» και ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε θανάσιμα στο στήθος με σιγαστήρα.

Ο αδόκητος θάνατός του προκάλεσε πανελλήνιο σοκ, καθολικό αποτροπιασμό και αποχή του δικηγορικού σώματος. Τον Φεβρουάριο του 2021, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών επικύρωσε ομόφωνα τις ποινές της ισόβιας κάθειρξης για τον φυσικό αυτουργό Ιμπραχίμ Μπραχιμάι και τον ηθικό αυτουργό Κλοντιάν Λεκοτσάι. Η μνήμη του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου παραμένει αθάνατη στον νομικό κόσμο, ως παράδειγμα ήθους, ακεραιότητας και επιστημονικής προσφοράς.

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Σπύρος Ιωάννου: Το άγριο έγκλημα στην Κυπαρισσία

Μια άλλη υπόθεση όπου η επαγγελματική ιδιότητα υπήρξε αιτία δολοφονίας σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 στην Κυπαρισσία. Ο μάχιμος δικηγόρος Σπύρος Ιωάννου δέχτηκε δολοφονική επίθεση με σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι την ώρα που εργαζόταν μόνος στο γραφείο του, με αποτέλεσμα να υποκύψει λίγο αργότερα.

Αιτία του εγκλήματος ήταν μια αστική αντιδικία, καθώς ο Ιωάννου εκπροσωπούσε τεχνίτες που διεκδικούσαν ανεξόφλητες επιταγές από τον δράστη μέσω προσημείωσης της κατοικίας του. Μετά από μακρά δικαστική διαδρομή και αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας καταδίκασε τον Μάρτιο του 2017 σε ισόβια κάθειρξη τον 41χρονο Βορειοηπειρώτη Ορέστη Ντούτσι ως φυσικό αυτουργό, ενώ στον 36χρονο Αλβανό συνεργό του επιβλήθηκε ποινή 12 ετών για απλή συνέργεια.

Η διαφορά των περιπτώσεων και η Δικαιοσύνη

Η εξιχνίαση της υπόθεσης του Σταύρου Γεωργίου αναδεικνύει τη θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στις εγκληματικές ενέργειες που εκδηλώνονται σε έναν επαγγελματικό χώρο. Στις υποθέσεις του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου και του Σπύρου Ιωάννου, το φονικό κίνητρο υπήρξε αμιγώς δικονομικό, στρεφόμενο ευθέως κατά της ίδιας της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

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Αντίθετα, στην τραγωδία της 3ης Σεπτεμβρίου, το δικηγορικό γραφείο υπήρξε απλώς ο τόπος συνάντησης και τέλεσης ενός εγκλήματος με προσωπικό υπόβαθρο. Με τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου δράστη από τις Αρχές, ο φάκελος της αστυνομικής έρευνας κλείνει, παραδίδοντας τη σκυτάλη στη Δικαιοσύνη για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.

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