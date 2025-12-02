Σε… κινούμενη άμμο δείχνει να εξελίσσονται οι εκλογές στον μεγαλύτερο Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας, αυτόν των Αθηνών (ΔΣΑ). Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου έφεραν προβάδισμα για τον υποψήφιο Πρόεδρο, Δημήτρη Αναστασόπουλο, που καλείται να αντιμετωπίσει την ερχόμενη Κυριακή τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος διεκδικεί την προεδρία χωρίς δικό του συνδυασμό, αλλά με στήριξη από δύο παρατάξεις που προέρχονται από το ιστορικό σχήμα «Με Τον Δικηγόρο»: τη «Δράση» και την «Στην Πράξη».

Advertisement

Advertisement

Έχοντας ερείσματα από το χώρο της λεγόμενης γαλάζιας παράταξης, ο κ. Αναστασόπουλος έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν με αξιώσεις στη διεκδίκηση της προεδρίας του ΔΣΑ.

Στις εκλογές του 2021 αντιπαρατέθηκε στον πρώτο γύρο με άλλους 8 υποψήφιους συγκεντρώνοντας 2.637 ψήφους (ποσοστό 21,63%) και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση έναντι του Δημήτρη Βερβεσού, ο οποίος είχε λάβει 3.580 ψήφους (ποσοστό 29,37%). Πέρασε στον δεύτερο γύρο, όπου επικράτησε ο σημερινός πρόεδρος, Δ. Βερβεσός.

Στον αντίποδα, χωρίς συνδυασμό, αλλά με επιρροή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στην τωρινή αναμέτρηση ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στις εκλογές του 2021 είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους συμβούλου, ενώ είχε διατελέσει και Α’ αντιπρόεδρος στην απερχόμενη διοίκηση του ΔΣΑ.

Αμφίρροπη «μονομαχία»

Το μεγάλο ερώτημα από χθες βράδυ είναι ποιοι παράγοντες θα σταθμίσουν το αποτέλεσμα. Η διαφορά των υποψήφιων προέδρων στον α’ γύρο ήταν της τάξης του 3,65 % (22,49% και 3.015 σταυρούς έλαβε ο Δ. Αναστασόπουλος έναντι 18,84 % και 2.526 σταυρούς του Ανδρ. Κουτσόλαμπρου) που προϊδεάζει σε μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση.

Ασφαλώς στον β’ γύρο θα «μετρήσουν» οι συμμαχίες, ενώ πολύ σημαντικός παράγοντας θα είναι η συμμετοχή των εγγεγραμμένων δικηγόρων ή, καλύτερα, η αποχή καθώς η ιστορία δείχνει ότι οι δικηγόροι της Αθήνας δεν πάνε στις κάλπες στον β’ γύρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 η συμμετοχή κατέρρευσε: από τους 23.397 ψηφοφόρους, μόλις 8.084 πέρασαν από την κάλπη του β΄ γύρου, αφήνοντας την αποχή να αγγίξει το 65,45%. Φέτος, οι ψηφοφόροι του ΔΣΑ είναι περισσότεροι — 24.694 — αλλά μένει να φανεί αν αυτό θα αποτυπωθεί στην κάλπη.

Ως προς τις συμμαχίες, ερώτημα είναι ποιον θα επιλέξουν να στηρίξουν οι ψηφοφόροι από «αντίπαλα στρατόπεδα» του πρώτου γύρου, στον οποίο έλαβαν Μιχάλης Καλαντζόπουλος (15,42%), Θανάσης Καμπαγιάννης (14,59%), Αλέξανδρος Μαντζούτσος (13,44%), Θωμάς Καμενόπουλος (7,46%), Αντώνης Αντανασιώτης (4,23%) και Θέμης Σοφός (3,53%).

Advertisement

Οι πρώτες δηλώσεις

Πάντως, τόσο ο Δ. Αναστασόπουλος όσο και ο Ανδρ. Κουτσολάμπρος στις πρώτες τους δηλώσεις μετά την πρόκριση στον β γύρο κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή.

Ο πρώτος έκανε λόγο για «το πρώτο μεγάλο βήμα αλλαγής στον Σύλλογο», ευχαρίστησε τους χιλιάδες δικηγόρους που τον στήριξαν, σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη που έλαβε αποτελεί «ισχυρή εντολή για μια νέα σελίδα στη λειτουργία και την εκπροσώπηση του ΔΣΑ» και κάλεσε σε ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή στον δεύτερο γύρο, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι «η μεγάλη αλλαγή για μια δικηγορία της επόμενης δεκαετίας».

Ο δεύτερος σημείωσε ότι το αποτέλεσμα στέλνει μήνυμα υπέρ ενός «ανεξάρτητου, διεκδικητικού και ουσιαστικού Συλλόγου», μίλησε για έναν «αγώνα με ήθος και χωρίς κομματικές εξαρτήσεις» και κάλεσε τους δικηγόρους να προσέλθουν ξανά στις κάλπες, επιλέγοντας «ένα ΔΣΑ ισχυρό, μαχητικό και πραγματικά δίπλα στους δικηγόρους».

Advertisement

Σε ποιους Δικηγορικούς Συλλόγους θα στηθούν ξανά κάλπες την Κυριακή – Πού αναμένονται «ντέρμπι»

Εκτός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, όπου η επαναληπτική εκλογική διαδικασία είναι διήμερη (Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου), εννιά Δικηγορικοί Σύλλογοι θα στήσουν κάλπες β’ γύρου την ερχόμενη Κυριακή για την ανάδειξη νέου προέδρου.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, «ντέρμπι» αναμένεται σε Αίγιο, Θήβα, Κατερίνη, Κόρινθο και Ρόδο.

Αναλυτικά, οι «μονομάχοι» του δεύτερου γύρου ανά Δικηγορικό Σύλλογο είναι οι εξής:

Advertisement

Αίγιο

– Γιώργος Μπέσκος (81,69%)

– Απόστολος Χριστόπουλος (79,46%)

Θήβα

– Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους (36,62%)

– Σωτηρία Μανάρα-Μαυράκη (35,21%)

Κατερίνη

– Ασημίνα Στρίμπα (42,37%)

– Χρήστος Ξανθόπουλος (41,10%)

Advertisement

Κόρινθος

– Μιχαήλ Ζαφείρης (39,58%)

– Παναγιώτα Επιβατινού (34,03%)

Advertisement

Λάρισα

– Τρύφων Τσατσαρός (47,46%)

– Στυλιανός Καλογεράς (30,51%)

Ναύπλιο

– Θεμιστοκλής Πλακοκέφαλος (40,87%)

– Νικόλαος Καρούζος (25,48%)

Πάτρα

– Θεοφάνης (Φάνης) Παναγιωτάκης (31,30%)

– Παναγιώτης Μεταξάς (21,91%)

Advertisement

Ρόδος

– Βασίλειος Καταβενάκης (42,12%)

– Στέργος Λεβέντης (41,87%)

Χανιά

– Αγάπη Μίκρου (46,53%)

– Ιωάννης Λιονάκης (28,03%)