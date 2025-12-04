Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία στον ΔΣΑ: Δημήτρης Αναστασόπουλος (αριστερά) και Ανδρέας Κουτσολάμπρος (δεξιά)

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών στον Δικηγορικό Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), με υποψήφιους προέδρους τον Δημήτρη Αναστασόπουλο (22,49%) και τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο (18,84%), έχει μετατραπεί σε μια μάχη συσπειρώσεων αλλά και… μετώπων.

Οι δηλώσεις των υποψηφίων του πρώτου γύρου δημιουργούν νέα δεδομένα πριν την κάλπη για τους δικηγόρους, καθώς αναζητείται πού θα στραφεί το 58,67% των ψηφοφόρων τους, ενώ κρίσιμο παραμένει το ποσοστό της αποχής.

Μέχρι στιγμής έχουν εκφράσει τις προθέσεις τους Θέμης Σοφός, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Θανάσης Καμπαγιάννης, Θωμάς Κανελλόπουλος, Αλέξανδρος Μαντζούτσος, αλλά και ο συνδυασμός «Ομοδικία / Ενιαίο Ψηφοδέλτιο – Παρίσταμαι Υπέρ – Συνένωση» που κατέλαβε την πρώτη θέση σε ψήφους για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πιο αναλυτικά:

Μιχάλης Καλαντζόπουλος (15,42%, 2.067 ψήφοι): Εξέφρασε στήριξη στον Ανδρ. Κουτσόλαμπρο, θέτοντας ως κριτήριο την απομάκρυνση του Συλλόγου «από κάθε κυβερνητικό έλεγχο».

Θανάσης Καμπαγιάννης (14,59%, 1.956 ψήφοι): Έλαβε θέση αποκλείοντας ρητά τον Δημήτρη Αναστασόπουλο και κάνοντας λόγο για ανάγκη να «ηττηθεί η απόπειρα του Μέγαρου Μαξίμου να ελέγξει αδιαμεσολάβητα τα θεσμικά όργανα των δικηγόρων».

Αλέξανδρος Μαντζούτσος (13,44%, 1.801 ψήφοι): Κράτησε ουδέτερη τάξη υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του εστιάζει στην ανάγκη για έναν Πρόεδρο πραγματικά διεκδικητικό απέναντι στην Κυβέρνηση.

Θωμάς Καμενόπουλος (7,46%, 1.000 ψήφοι): Τάχθηκε υπέρ του Δ. Αναστασόπουλου, κρίνοντας ότι η μεγαλύτερη εμπειρία του στα κοινά του ΔΣΑ και η σχέση του με τη δικηγορία της πράξης τον καθιστούν την καταλληλότερη επιλογή.

Θέμης Σοφός (3,53%, 473 ψήφοι): Δήλωσε πρώτος στήριξη στον Ανδρ. Κουτσόλαμπρο, ενώ παράλληλα προχώρησε σε ευθεία καταγγελία κομματικής παρέμβασης της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του κ. Αναστασόπουλου.

Ομοδικία / Ενιαίο Ψηφοδέλτιο – Παρίσταμαι Υπέρ – Συνένωση: Δημόσια στήριξη στον Ανδρ. Κουτσόλαμπρο, χαρακτηρίζοντας την ψήφο «αυτονόητη επιλογή» και τονίζοντας την ανάγκη για έναν Σύλλογο ανεξάρτητο και διεκδικητικό απέναντι σε κάθε εξουσία.

Ο παράγοντας της ιστορικής αποχής



Παρά την ένταση των δηλώσεων, ο πιο αβέβαιος και καθοριστικός παράγοντας του δεύτερου γύρου είναι η παραδοσιακή αύξηση της αποχής, η οποία στις εκλογές του 2021 έριξε τη συμμετοχή στο 34,55%.

«Όχι» Κουτσόλαμπρου σε debate – Αναστασόπουλος: Φοβάται την αντιπαράθεση



Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο υποψηφίων σχετικά με την πρόταση για διεξαγωγή debate ενόψει του β’ γύρου. Ο κ. Αναστασόπουλος κάλεσε δημόσια τον κ. Κουτσόλαμπρο σε ανοιχτή συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι το debate αποκτά ουσιαστικό νόημα πριν από τον δεύτερο γύρο και ότι πρέπει να τεθούν όλα τα θέματα στο τραπέζι.

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος απέρριψε την πρόταση, σημειώνοντας ότι ο κ. Αναστασόπουλος «θυμήθηκε όψιμα τον διάλογο» και ότι ο ίδιος βρίσκεται καθημερινά σε επαφή και συζήτηση με τους δικηγόρους.

Η απάντηση του κ. Αναστασόπουλου υπήρξε άμεση, κατηγορώντας τον αντίπαλό του ότι αποφεύγει την αντιπαράθεση και ότι η άρνησή του δημιουργεί προβληματισμό για το πώς θα σταθεί ως πρόεδρος απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα.

πηγή: dikastiko.gr

