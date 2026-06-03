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Το πρόβλημα της στάθμευσης εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τους οδηγούς στην Ελλάδα και όσο η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων παραμένει, τόσο συχνότερα βλέπουμε ολοένα και περισσότερες παράνομες συμπεριφορές στους δρόμους.

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των Ι.Χ. που κυκλοφορούν καθημερινά αφενός και η σημαντική αύξηση του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις της χώρας αφετέρου, έχουν δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις στις υφιστάμενες υποδομές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των οδηγών.

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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ένα φαινόμενο που βλέπουμε σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό είναι η τάση ορισμένων οδηγών να ερμηνεύουν τη νομοθεσία με τον δικό τους τρόπο και να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη σπιθαμή χώρου προκειμένου να αφήσουν το όχημά τους, ακόμη και όταν αυτό σημαίνει ότι παραβιάζουν ξεκάθαρα τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε άλλωστε πως τέτοιες εικόνες αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου η πίεση για εύρεση θέσης στάθμευσης κοντά στον προορισμό τους οδηγεί αρκετούς στο να προχωρούν σε πρακτικές που όχι μόνο είναι παράνομες, αλλά συχνά δημιουργούν προβλήματα και στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ένα νέο χαρακτηριστικό παράδειγμα των εν λόγω πρακτικών ήρθε στο προσκήνιο μέσα από μια φωτογραφία που αναρτήθηκε πρόσφατα στην γνωστή ομάδα του Facebook «Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω», η οποία μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και αντιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα και όπως φαίνεται στη φωτογραφία, οδηγοί σε συνοικιακό δρόμο της Αθήνας αποφάσισαν να δημιουργήσουν τις δικές τους… θέσεις στάθμευσης στη μέση του οδοστρώματος.

﻿ Όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα, πρόκειται για ένα σημείο όπου ο δρόμος διακλαδίζεται σε δύο κατευθύνσεις, δημιουργώντας έναν ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντί όμως να παραμείνει ελεύθερος, οι οδηγοί τον μετέτρεψαν σε μια άτυπη «αυτοκινητονησίδα», παρκάροντας τα οχήματά τους σε δύο διαφορετικές σειρές.

Ουσιαστικά, οι οδηγοί της περιοχής επινοήσαν μια αυτοσχέδια ζώνη στάθμευσης που δημιουργήθηκε μέσα στον ίδιο τον δρόμο.

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Μάλιστα, από τη διάταξη των αυτοκινήτων φαίνεται πως οι οδηγοί έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους, αφήνοντας συγκεκριμένα κενά ώστε να μπορούν να μετακινούν τα οχήματά τους χωρίς να εγκλωβίζονται μεταξύ τους, κάτι που δημιουργεί το λογικό συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια συνήθεια που εφαρμόζεται συστηματικά στην περιοχή.

Ανεξαρτήτως δε από το γεγονός ότι τέτοιες εικόνες εμφανίζονται συχνά στους ελληνικούς δρόμους, η συγκεκριμένη πρακτική είναι ξεκάθαρα παράνομη. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η στάση ή η στάθμευση οχημάτων απαγορεύεται όταν το ελεύθερο τμήμα του δρόμου που απομένει δεν επαρκεί για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η παράβαση αυτή εντάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και επισύρει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Παράλληλα, το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι απαγορεύεται η στάθμευση παράπλευρα άλλου οχήματος που βρίσκεται ήδη σε στάση ή στάθμευση, με το πρόστιμο να είναι και εδώ 30 ευρώ, άλλα να συνοδεύεται και από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

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Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη εικόνα δίχασε τους χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν την πρακτική απαράδεκτη, τονίζοντας ότι τέτοιες εικόνες δεν συνάδουν με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς τους υπόλοιπους οδηγούς. Από την άλλη, υπήρχε μια μεγάλη μεγάλη μερίδα χρηστών στα σχόλια που σημείωσε πως εφόσον η κυκλοφορία δεν παρεμποδίζεται σε βαθμό που να καθίσταται αδύνατη η διέλευση των οχημάτων, τότε αποτελεί μια λογική λύση, ιδίως δε στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.