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Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026.

Από το Σάββατο 25 Ιουλίου, το μέτρο αναστέλλεται για τους καλοκαιρινούς μήνες και όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα.

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Μέχρι τις 15:00 ισχύουν τα μονά-ζυγά

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων ισχύουν σήμερα από τις 07:00 έως τις 15:00, σύμφωνα με το σύστημα των μονών και ζυγών πινακίδων.

Από τις 15:00 και μετά, η κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας θα γίνεται χωρίς κανέναν περιορισμό, καθώς το μέτρο παύει να εφαρμόζεται για τη φετινή περίοδο.

Η περιοχή εφαρμογής του Δακτυλίου

Με τη σημερινή ημέρα ολοκληρώνεται η ισχύς της εκ περιτροπής κυκλοφορίας οχημάτων στον Μικρό Δακτύλιο, ο οποίος περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

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Επιστρέφει το φθινόπωρο ο Δακτύλιος

Το μέτρο αναμένεται να επανέλθει το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης της νέας περιόδου εφαρμογής δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή και θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών.

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