Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότεροι από 104.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρωνικού, της Ραφήνας και του Λαυρίου κατά το τριήμερο από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 227 δρομολόγια πλοίων για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που εγκαταλείπουν την Αθήνα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το λιμάνι του Πειραιά δέχεται τη μεγαλύτερη επιβατική πίεση, καθώς από εκεί αναχωρούν σχεδόν έξι στους δέκα ταξιδιώτες του τριημέρου.

Η Παρασκευή καταγράφεται ως η ημέρα με την εντονότερη κίνηση, συγκεντρώνοντας συνολικά 41.791 επιβάτες στα τέσσερα λιμάνια.

Η αυξημένη κίνηση στα δρομολόγια αποτυπώνει την κορύφωση της θερινής εξόδου, καθώς το κύριο κύμα των καλοκαιρινών αδειών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Καθώς ο Ιούλιος φτάνει στην τελευταία του εβδομάδα όλο και περισσότεροι αδειούχοι εγκαταλείπουν την Αθήνα. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου αναμένεται να αναχωρήσουν 104.056 επιβάτες από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρωνικού, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 227 δρομολόγια, ενώ η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφεται την Παρασκευή, όταν εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 41.791 επιβάτες. Το Σάββατο αναμένονται 36.904 επιβάτες και την Κυριακή άλλοι 25.361.

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Τη μεγαλύτερη πίεση δέχεται, όπως είναι αναμενόμενο, το λιμάνι του Πειραιά καθώς από εκεί αναχωρούν σχεδόν οι έξι στους δέκα ταξιδιώτες. Από την πύλη Τζελέπη προβλέπεται να αναχωρήσουν συνολικά 61.486 επιβάτες με 68 δρομολόγια μέσα στο τριήμερο. Ειδικότερα, την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με 22.435 επιβάτες, το Σάββατο 24 δρομολόγια με 22.759 επιβάτες και την Κυριακή 22 δρομολόγια με 16.292 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Συνολικά, από την Παρασκευή έως την Κυριακή, υπολογίζεται ότι θα ταξιδέψουν 9.786 επιβάτες. Την Παρασκευή αναμένονται 4.207 επιβάτες, το Σάββατο 3.430 και την Κυριακή 2.149, με τα συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά και τα ταχύπλοα να εκτελούν πυκνά δρομολόγια.

Στη Ραφήνα, η συνολική εκτιμώμενη κίνηση του τριημέρου φθάνει τους 23.085 επιβάτες. Η Παρασκευή είναι και εδώ η ημέρα με τη μεγαλύτερη έξοδο, καθώς 10.256 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν με 15 δρομολόγια. Το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια για 8.000 επιβάτες και την Κυριακή άλλα 14 για 4.829 επιβάτες.

Από το Λαύριο αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 9.699 επιβάτες. Την Παρασκευή η κίνηση υπολογίζεται σε 4.893 επιβάτες με 13 δρομολόγια, το Σάββατο σε 2.715 επιβάτες με επτά δρομολόγια και την Κυριακή σε 2.091 επιβάτες με 13 δρομολόγια.

Συνολικά, μόνο μέσα σε τρεις ημέρες, πάνω από 104.000 ταξιδιώτες θα περάσουν από τις πύλες των τεσσάρων λιμανιών, αποτυπώνοντας την κορύφωση της θερινής εξόδου καθώς ο Ιούλιος πλησιάζει στο τέλος του και το κύριο κύμα των καλοκαιρινών αδειών βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.