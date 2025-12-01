Δημήτρης Αναστασόπουλος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρος θα αναμετρηθούν για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην επαναληπτική ψηφοφορία της επόμενης Κυριακής και Δευτέρας 7 και 8 Δεκεμβρίου.

O πρώτος γύρος της κάλπης για τον μεγαλύτερο δικηγορικό σύλλογο της χώρας εξελίχθηκε για… γερά νεύρα καθώς τρεις υποψήφιοι (Μ. Καλαντζόπουλος, Θ. Καμπαγιάννης και Ανδρ. Κουτσόλαμπρος) εναλλάσσονταν για αρκετή ώρα στη δεύτερη θέση.



ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημήτριος Αναστασόπουλος – 22,49% (3.015 ψήφοι)

– 22,49% (3.015 ψήφοι) Ανδρέας Κουτσολάμπρος – 18,84% (2.526 ψήφοι)

– 18,84% (2.526 ψήφοι) Μιχαήλ Καλαντζόπουλος – 15,42% (2.067 ψήφοι)

– 15,42% (2.067 ψήφοι) Αθανάσιος Καμπαγιάννης – 14,59% (1.956 ψήφοι)

– 14,59% (1.956 ψήφοι) Αλέξανδρος Μαντζούτσος – 13,44% (1.801 ψήφοι)

– 13,44% (1.801 ψήφοι) Θωμάς Καμενόπουλος – 7,46% (1.000 ψήφοι)

– 7,46% (1.000 ψήφοι) Αντώνιος Αντανασιώτης – 4,23% (567 ψήφοι)

– 4,23% (567 ψήφοι) Θεμιστοκλής Σοφός – 3,53% (473 ψήφοι)





Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος διεκδικεί την προεδρία χωρίς δικό του συνδυασμό, αλλά με στήριξη από δύο παρατάξεις που προέρχονται από το ιστορικό σχήμα «Με Τον Δικηγόρο»: τη «Δράση» και την «Στην Πράξη». Εστιάζει στο κύρος του επαγγέλματος, τη θεσμική ενίσχυση του συλλόγου, τη διαφάνεια και την ανάσχεση του δικηγορικού υπερπληθωρισμού. Στο πρόγραμμά του τοποθετεί στο επίκεντρο την προστασία του κράτους δικαίου και την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τόσο τις αμοιβές όσο και τη θέση των νέων δικηγόρων. Στις εκλογές του 2021 είχε αναμετρηθεί στον β’ γύρο με τον τότε εκλεγέντα Δ. Βερβεσό.



Χωρίς συνδυασμό, αλλά με επιρροή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κατεβαίνει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Το πρόγραμμά του δίνει έμφαση στην οικονομική στήριξη των δικηγόρων, στη θεσμική ανεξαρτησία του ΔΣΑ, στην κατάργηση άδικων οικονομικών βαρών και στη στήριξη ασκουμένων και μισθωτών. Επιδιώκει έναν σύλλογο διαφανή, ανεξάρτητο και συμμετοχικό, με έμφαση στους νέους δικηγόρους. Στις εκλογές του 2021 είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους συμβούλου.



