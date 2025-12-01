Η «μάχη της κάλπης» συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα (1/12) στους μεγαλύτερους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας -Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης- με την εκλογική διαδικασία να κορυφώνεται και το ερώτημα της συμμετοχής να μεγεθύνεται με βάση τα χθεσινά δεδομένα.

Την πρώτη ημέρα της ψηφοφορίας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), προσήλθαν στις κάλπες 5.104 δικηγόροι, αριθμός λίγο μεγαλύτερος από την πρώτη Κυριακή των εκλογών του 2021, όταν είχαν ψηφίσει 4.996 μέλη. Παρά όμως την αύξηση στον απόλυτο αριθμό ψηφισάντων -ως αποτέλεσμα και της αύξησης των εγγεγραμμένων μελών- το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε σε 20,67%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 21,3% του 2021.

Φέτος ο συνολικός αριθμός των δικηγόρων με δικαίωμα ψήφου στον ΔΣΑ έχει αυξηθεί κατά 1.287 δικηγόρους σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, κάτι που σημαίνει ότι οι νέες εγγραφές αντιπροσωπεύουν πιθανό «άγνωστο Χ» στην εξέλιξη της ψηφοφορίας.

Η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι πόσοι θα ψηφίσουν σήμερα και κυρίως σε τι ποσοστά θα κριθεί η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο – γνωστή και ως «τεστ της αποχής».

Στις εκλογές του 2021, ενώ στον πρώτο γύρο ψήφισαν 12.788 δικηγόροι (ποσοστό 54,66%), στον δεύτερο γύρο η προσέλευση έπεσε δραματικά: μόλις 8.084 προσήλθαν από τους 23.397 εγγεγραμμένους, δηλαδή ποσοστό 34,55%, αφήνοντας την αποχή να αγγίξει το 65,45%. Τότε, η αποχή αναδείχθηκε ως ο πραγματικός «νικητής» των εκλογών.

Η σημερινή μέρα αναμένεται να δείξει την τάση σχετικά με το αν οι δικηγόροι του ΔΣΑ θα σταθούν πιο ενεργά δίπλα στην κάλπη.

Το ίδιο διακύβευμα αναμένεται να κριθεί και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Πειραιά και Θεσσαλονίκης, με την αποχή να αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο αντιπροσωπευτικά θα αποτυπωθούν οι προτιμήσεις και οι τάσεις μέσα στο δικηγορικό σώμα.

Αξιοσημείωτες πρωτιές

Ο Αθανάσιος Μακρυγιάννης αναδείχθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, συγκεντρώνοντας 66,98% και 142 ψήφους, έναντι 70 ψήφων (33,02%) του ανθυποψηφίου του Γεωργίου Παναγή.

Με την επικράτησή του, ο κ. Μακρυγιάννης καταγράφει πλέον μία από τις μεγαλύτερες και πιο σταθερές θητείες προέδρου δικηγορικού συλλόγου στην Ελλάδα, αποτελώντας ταυτόχρονα τον μακροβιότερο πρόεδρο στη Φθιώτιδα.

Ιστορική πρωτιά και για την Κατερίνα Κοσμαδάκη που έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου με 328 ψήφους έναντι 311 ψήφων που έλαβε ο απερχόμενος πρόεδρος Νίκος Λογοθέτης.

Ποιοι εκλέγονται από τον πρώτο γύρο

Από τον χθεσινό πρώτο γύρο εκλέχθηκαν 51 πρόεδροι στους Δικηγορικούς Συλλόγους (σε παρένθεση το ποσοστό συμμετοχής):

Αγρινίου: Δημήτριος Νικάκης (83,33%)

Αλεξανδρούπολης: Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου (70,95%)

Αμαλιάδας: Αθανάσιος Θεοδόσης (80,23%)

Άμφισσας: Σταυρούλα Πήττα (76,19%)

Άρτας: Μιχαήλ Νικολάου (79,84%)

Βέροιας: Στέργιος Σουροβίκης (86,44%)

Βόλου: Αργυρώ (Έρτζη) Χρυσοχού (81,15%)

Γιαννιτσών: Χρήστος Τανάσκος (90,63%)

Γρεβενών: Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Γυθείου: Ανθή Μπαλιτσάρη (90%)

Δράμας: Αναστάσιος Πούλιος (78,31%)

Έδεσσας: Ιωάννης Οικονόμου (61,06%)

Ευρυτανίας: Αθανάσιος Γαλανός (88,89%)

Ζακύνθου: Ιωάννης- Διονύσιος Γιατράς (74,70%)

Ηλείας: Μαρίνα Μπεβούδα (82,43%)

Ηρακλείου: Αικατερίνη Κοσμαδάκη (81,20%)

Θεσπρωτίας: Χρήστος Ντάλλας (78,79%)

Ιωαννίνων: Σπυρίδων Μποροδήμος (59,51%)

Καβάλας: Γεώργιος Γραμμένος (73,78%)

Καλαβρύτων: Μαρία Σταυροπούλου (100%)

Καλαμάτας: Κωνσταντίνος Μαργέλης (79,58%)

Καρδίτσας: Γεώργιος Βλάχος (89,22%)

Καστοριάς: Κωνσταντίνος Πάτσιος (72,73%)

Κέρκυρας: Ιωάννης Κοντός (85,71%)

Κεφαλληνίας: Σάββας Σαββάογλου (64,65%)

Κιλκίς: Ευρώπη Αρτόγλου (83,65%)

Κοζάνης: Αχιλλέας Καγιόγλου (82,81%)

Κυπαρισσίας: Αθανάσιος Πετρόπουλος (63,64%)

Κω: Εμμανουήλ Χατζηάμαλλος (84,03%)

Λαμίας: Αθανάσιος Μακρυγιάννης (91,27%)

Λασιθίου: Σοφία Τσαγκαράκη (65,09%)

Λεβαδείας: Αγγελική Μπίνιου (90,79%)

Λευκάδας: Γεράσιμος Γαντζίας (92,54%)

Μεσολογγίου: Χρήστος Παϊσιος (71,11%)

Μυτιλήνης: Νικόλας- Δημήτριος Σάββας (78,07%)

Νάξου: Μαρία Μάρκου (65,57%)

Ξάνθης: Δέσποινα Χατζηφωτιάδου (82,48%)

Ορεστιάδας: Άννα Μεμετζή (79,66%)

Πρέβεζας: Θωμάς Γεωργίου (66,67%)

Ρεθύμνου: Θωμάς Λεχωβίτης (83,06%)

Ροδόπης: Σοφία Μιχαλιτσούδη (82,07%)

Σάμου: Ιωάννης Καλτάκης (75,51%)

Σερρών: Παναγιώτης Καρίπογλου (75,30%)

Σπάρτης: Ιωάννης Νικολόπουλος (73,33%)

Σύρου: Κωνσταντίνος Φιφλής (56,32%)

Τρικάλων: Νικόλαος Γουγουλάκης (87,23%)

Τριπόλεως: Παναγιώτης Γιαννίκος (80,62%)

Φλώρινας: Βασίλειος Καραντζίδης (74,67%)

Χαλκίδας: Δημήτριος Γκίκας (75,80%)

Χαλκιδικής: Θωμάς Καπλάνης (80%)

Χίου: Γεώργιος Μέργες (77,05%)

Πού θα ξαναστηθούν κάλπες την άλλη Κυριακή

Σε δεύτερο γύρο πηγαίνουν οι υποψήφιοι σε 9 Δικηγορικούς Συλλόγους και συγκεκριμένα:

Αιγίου

– Γιώργος Μπέσκος

– Απόστολος Χριστόπουλος

Θήβας

– Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους (36,62%)

– Σωτηρία Μανάρα-Μαυράκη (35,21%)

Κατερίνης

– Ασημίνα Στρίμπα (42,37%)

– Χρήστος Ξανθόπουλος (41,10%)

Κορίνθου

– Μιχαήλ Ζαφείρης (39,58%)

– Παναγιώτα Επιβατινού (34,03%)

Λάρισας

– Τρύφων Τσατσαρός (47,46%)

– Στυλιανός Καλογεράς (30,51%)

Ναυπλίου

– Θεμιστοκλής Πλακοκέφαλος (40,87%)

– Νικόλαος Καρούζος (25,48%)

Πάτρας

– Θεοφάνης (Φάνης) Παναγιωτάκης (31,30%)

– Παναγιώτης Μεταξάς (21,91%)

Ρόδου

– Βασίλειος Καταβενάκης (42,12%)

– Στέργος Λεβέντης (41,87%)

Χανίων

– Αγάπη Μίκρου (46,53%)

– Ιωάννης Λιονάκης (28,03%)

Πηγή: Dikastiko