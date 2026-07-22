Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, ένας άνδρας από το Σεντ Πολ της Μινεσότα εκτέλεσε τρεις υπαλλήλους μέσα σε ένα γραφείο ενοικίασης διαμερισμάτων τη Δευτέρα, αφού του είπαν ότι δεν μπορούσε να ακυρώσει τη σύμβαση για τη θέση στάθμευσης του.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν την Τρίτη στον 31χρονο Τσεγκάαμπ Μπινέσου τρεις κατηγορίες για φόνο δευτέρου βαθμού σε σχέση με τη δολοφονία της Νάνσι Φουέντες Ζαμπράνο, 25 ετών, από το Ίνβερ Γκρόουβ Χάιτς, της Ντένα Σίλκοξ, 56 ετών, από το Σεντ Πολ, και του Άνταμ Γουίλβερντινγκ, 43 ετών, από το Όακντεϊλ.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπινέσου συνελήφθη από τις αρχές της κομητείας Σεντ Λούις αργά το βράδυ της Δευτέρας, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημα της Φουέντες Ζαμπράνο στην πόλη Βιρτζίνια της περιοχής Αϊρον Ρέιντζ.

Ethiopian man Tsegaab Ademassu Binessu, was just arrested in MN for allegedly m*rdering three people during an argument over a $65 parking contract. pic.twitter.com/z7fjhugM1w July 22, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε προηγουμένως τηλεφωνήσει στον συγκάτοικό του και του ομολόγησε ότι, ύστερα από έντονη λογομαχία με τη διαχείριση του συγκροτήματος, σκότωσε τρεις ανθρώπους. Ο συγκάτοικος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Κατά την ανάκριση, ο Μπινέσου φέρεται να δήλωσε ότι «μισεί το αμερικανικό σύστημα», υποστηρίζοντας ότι επί επτά χρόνια προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να φέρει στις ΗΠΑ τη σύζυγο και τα παιδιά του από την Αιθιοπία.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τρεις ανθρωποκτονίες δεύτερου βαθμού. Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 40 ετών για κάθε μία από τις τρεις δολοφονίες.