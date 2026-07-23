Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στα δικαστήρια οδηγείται ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει. Ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο γραφείο του δικηγόρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν γνωριστεί μέσω κοινής παρέας και πήγαν στο γραφείο, όπου ήπιαν αλκοόλ. Όπως ισχυρίστηκε, τσακώθηκαν και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Advertisement

Advertisement

Σε βάρος του δράστη, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο είχε απορριφθεί.

Ο 73χρονος είχε στο γραφείο του έναν χώρο όπου περιστασιακά διέμενε.

Η υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο ύστερα από έντονο καβγά. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν από την πρώτη στιγμή στοιχεία από τον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο ποινικολόγος, στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του γραφείου, σε συνδυασμό με το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα, αποδείχθηκαν καθοριστικά για την ταυτοποίηση του βασικού υπόπτου.