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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχε μια υδροφόρα του ΟΤΑ.

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Όπως έγινε γνωστό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά μέσα σε μία ώρα και στη συνέχεια την έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς γειτονικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Επίσης, υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε φωτιά στην Κάλυμνο τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν προλάβει να επεκταθεί στη γειτονική δασική έκταση και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ κι έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες, εθελοντές, πολίτες και εργαζόμενοι του Δήμου, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Η μεγαλύτερη ανησυχία ήταν να μην περάσουν οι φλόγες στη δασική περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο μέτωπο της πυρκαγιάς, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση υπάρχει και οικισμός. Η έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί, χωρίς να επεκταθεί στο δάσος και χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικίες.

Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Από το πρωί της Πέμπτης η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες και η επιτήρηση της περιοχής μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί πως ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στην Κάλυμνο και έθεσε σε συναγερμό ολόκληρο το νησί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ