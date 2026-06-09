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Μια απίστευτη απάτη συγκλονίζει την Βραζιλία, με πρωταγωνίστρια μία 37χρονη γυναίκα που κατάφερε να πείσει μια οικογένεια ότι είναι ένα 12χρονο κορίτσι, ζώντας μαζί τους για 14 ολόκληρους μήνες πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια.

37χρονη παρίστανε την 12χρονη

Όλα ξεκίνησαν στο Ζοϊνβίλ, όταν η Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα εμφανίστηκε σε μια εκκλησία ντυμένη σαν παιδί. Ισχυριζόμενη ότι είχε δραπετεύσει από ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον, έγινε δεκτή από μία οικογένεια που αποφάσισε να την πάρει στο σπίτι της. Η 37χρονη υιοθέτησε πλήρως τη συμπεριφορά ενός ανηλίκου: έπινε από μπιμπερό, χρησιμοποιούσε πιπίλα, έπαιζε με κούκλες και έκανε ζωγραφιές, ορισμένες από τις οποίες ήταν ιδιαίτερα μακάβριες, θυμίζοντας έντονα την πλοκή της γνωστής ταινίας «Orphan».

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🚨🇧🇷 37YO Woman Posed as 12YO for 14 Months, Amanda Maria Sousa Oliveira (also reported as Amanda Maria Souza de Oliveira), 37, was arrested on June 2, 2026, in the Pirabeiraba district of Joinville, Santa Catarina, Brazil.



She allegedly lived with a local couple for over a… pic.twitter.com/22qPSgjdyK — Steven J. Latham (@StevenJLatham1) June 4, 2026

«Κατάφερε να χειραγωγήσει συναισθηματικά την οικογένεια», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Ροντρίγκο Μπουένο Γκούσο. Επίσης, είπε ότι η γυναίκα δεν λάμβανε άμεσα χρήματα, αλλά είχε πρόσβαση σε ό,τι μπορούσε να της προσφέρει η οικογένεια, σε ένα περιβάλλον που περιγράφεται ως άνετο και ελεγχόμενο.

Μάλιστα, η 37χρονη υποστήριζε ότι αντιμετώπιζε διάφορες ιατρικές παθήσεις, ώστε να εξηγήσει τα βιολογικά χαρακτηριστικά της που δεν παρέπεμπαν σε παιδί.

Οι θετοί γονείς πείστηκαν, εντούτοις θεία της οικογένειας από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε την απάτη και κίνησε «γη και ουρανό» για να ξεσκεπάσει την 37χρονη.

Santa Catarina – A mulher de 37 anos presa em Joinville após fingir por 14 meses ter somente 12 anos para ser "adotada" por uma família, pesquisava na internet como imitar o comportamento infantil e estudava os sinais, atitudes e reações de uma adolescente autista. A revelação… pic.twitter.com/BP56zlvZU8 — g1 (@g1) June 7, 2026

Εφόσον δεν έπεισε τους γονείς με λογικά επιχειρήματα, άρχισε να ψάχνει το παρελθόν της υποτιθέμενης 12χρονης και ανακάλυψε ότι έχει καταδικαστεί πολλές φορές, επειδή προσποιούνταν την ανήλικη.